«Die Forderung nach totaler Sicherheit ist reiner Populismus»

Am Montagabend stürmte ein Mann in eine Zürcher Moschee und schoss auf Betende. Wäre das in einer Zürcher Synagoge möglich gewesen?

Ich kenne die Sicherheitsvorkehrungen der Moscheen nicht. In Zürcher Synagogen wäre es für den Mann sicherlich schwer geworden, hätte er dafür doch mehrere Kontrollen passieren müssen. Da kommt man nicht einfach so rein mit einer Pistole in der Hand. Die hiesige Gemeinde verbessert ihre Sicherheitsmassnahmen seit spätestens den 80er-Jahren, als in Europa eine Welle von Attentaten auf jüdische Institutionen hereinbrach. Massivere Anschläge sind auch auf jüdische Zentren leider weiterhin eine sehr realistische Bedrohung.

Hat Sie der Anschlag überrascht?

Nein. Zumal es ja weit häufiger zu Übergriffen und Attacken auf Minderheiten kommt, als es in den Medien den Anschein macht. Potenzielle Anschlagsziele sind – neben Gotteshäusern – auch Gemeindezentren, Museen, Schulen, Kindergärten et cetera.

Kann aus dem Zürcher Moschee-Anschlag irgendeine Lehre gezogen werden?

Es ist ja keine neue Erkenntnis, dass es die totale Sicherheit nie geben wird. Die Forderung danach ist reiner Populismus. Die Frage ist vielmehr, wann die Einschränkungen für eine liberale Gesellschaft zu weit gehen. Und: Wer für die Sicherheit verantwortlich ist. In der Verfassung steht klipp und klar, dass es die Aufgabe des Staates ist, die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten. Dabei ist egal, ob es sich um Juden oder Muslime handelt. Es kann nicht sein, dass Minderheiten mögliche Bedrohungen selber ausfindig machen und sich dagegen wappnen müssen.

Der Bundesrat sprach sich dagegen aus, Geld für Sicherheitsmassnahmen an jüdische Gemeinden zu überweisen. Es fehle die rechtliche Grundlage.

Der Bundesrat argumentierte schwachsinnig und unsensibel. Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund hat das berechtigte Anliegen allerdings inhaltlich, politisch und taktisch unzureichend eingebracht und eine mögliche vorhersehbare Antwort des Bundesrats nicht antizipiert auf der Ebene von Verfassung, Zuständigkeiten, politischen Prozessen oder etwa schlicht mit dem besseren Argument in einer Zeit, in der Sicherheitsforderungen einfacher nachvollzogen werden können als noch vor wenigen Monaten.

Ist die Forderung nach finanzieller Unterstützung durch den Staat neu?

Das ist ein Paradigmenwechsel, ja. Bis anhin galt die Gepflogenheit, dass man über Sicherheitsfragen nicht redet. Das Umdenken fand sicher wegen der jüngsten antisemitischen Anschläge in Paris, Toulouse und Brüssel statt – aber auch, weil die finanzielle Situation der jüdischen Gemeinden sich in den letzten Jahren zusehends verschärft hat.

Ist ein gemeinsames Lobbying von jüdischen und muslimischen Organisationen denkbar?

In einer wahrhaftig aufgeklärten Welt wäre es tatsächlich so, dass man Verbündete sucht, um Mehrheiten zu schaffen und seine Anliegen durchzubringen. Jüdische und muslimische Gemeinschaften haben ja nicht nur bezüglich ihrer Sicherheitsbedürfnisse gemeinsame Anliegen, sondern auch bezüglich des Schächtens und somit des Imports von Fleisch, der Beschneidung von Knaben oder spezifischen Friedhofsvorgaben. Konkret ist das dann schwieriger. Auf der einen Seite gibt es noch keine alle Muslime vertretende politische Repräsentanz, und zum anderen tut man sich wohl auf beiden Seiten über den interreligiösen Dialog schwer, zusammenzuarbeiten. Eine jüdisch-muslimische Kooperation ist bisher noch nicht zustande gekommen, leider.

Ist das anderswo besser?

In Frankreich ist die Arbeit zwischen den Konfessionen breiter und professioneller abgestützt. Es gibt diese Dachorganisationen. Und der französische Staat schützt notabene auch die Moscheen mit Grossaufgeboten. In der Schweiz gibt dagegen der Föderalismus den Takt vor, was solide Lösungen sicherlich nicht immer vereinfacht.

Der Bund verweist auf den Kanton, die Gemeinden verweisen auf den Bund: Kann dieser Föderalismus unter Umständen tödlich sein?

Nein. Im Gegenteil. Die jüdischen Gemeinden haben seit Jahrzehnten auf Kantonsebene eine sehr gut funktionierende Zusammenarbeit mit den Behörden und Kantonspolizeien gefunden. Ob diese nun erweitert und sogar eine finanzielle Beteiligung der Kantone erreicht werden kann, werden die aktuell laufenden Verhandlungen zeigen. (Tages-Anzeiger)