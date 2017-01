Dumme Fragen

«Der, die, das. Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm». So beginnt das Vorspannlied zur Sesamstrasse, dem pädagogisch wertvollen Weiterbildungsprogramm für Kinder. Das Lied sangen wir mit, wobei die Zeile «Wer nicht fragt, bleibt dumm» unter «misheard lyrics» abgelegt werden kann und auch mal zu «Werni, fang sein Dung» oder «Wenig Kopf, Bein, Bumm» wurde, was immer das heissen soll.

In der Sendung selber gab es keine Missverständnisse, die Sache war klar: Fragen sind gut, die Welt wird durch Fragen besser, weil wir klüger werden. Später wurde daraus: «Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten», ein Satz, den Lehrer gern in die Runde warfen, um mutlose Schüler zum Mitmachen zu animieren. Und um eine bessere mündliche Note zu erzielen, reckte man den Finger und gab sich redlich Mühe, mit Fragen wie «Weshalb wollten die Fabrikherren keine gebildeten Arbeiter?» aufzufallen, obwohl man die Antwort kannte.

Die Frage, weshalb der historisch bewanderte Lehrer allen Mädchen auf die Brüste starrte, während er von der Industrialisierung erzählte, durfte man aber nicht stellen, selbige wäre auch in der Sesamstrasse mit einem Rülpser des Krümelmonsters als Audiozensur unterlegt worden.

Es gibt keine dummen Fragen? Vielleicht gibt es Disziplinen, in denen alle Fragen immer gut sind, etwa Astrophysik oder Mikrobenkunde («Quo vadis, Herpesvirus?»). Aber ich kenne viel mehr Gebiete, auf denen es nur so wimmelt von dummen Fragen. So pflegte ein nicht ganz unbekannter Filmer vor Jahren fremde Frauen zu fragen, wie oft sie masturbierten. Er recherchierte halt für einen Film zum Thema und sah nicht ein, weshalb er die Frage nicht stellen sollte, zumal er sie ja ganz öffentlich in einem Bus oder an einer Party stellte und nicht in schummrigen Hinterhöfen. Und natürlich konnten es ihm die Frauen geradeheraus sagen, wenn sie nicht darüber reden wollten. Aber die Frage an sich hielt er für unschuldig. Natürlich ist sie dies keinesfalls. Sie ist übergriffig. Ebenso wie zum Beispiel Fragen nach der vermeintlichen Herkunft von Menschen mit ungewöhnlichen Namen. «Wo kommst du ursprünglich her?» ist immer rassistisch, egal, wie herum man die Frage dreht. Und auch wenn man ein unverfängliches «Woher kommt dein Name?» daraus bastelt.

Der oder die Fragende kann sich schlicht nicht vorstellen, dass genealogische Spontanforschungen an Essensrunden nichts zu suchen haben. Ich habe mir angewöhnt, als Antwort dazu über mein Masturbationsverhalten Auskunft zu geben. Das kommt nicht immer gut an. Ein weiteres Beispiel für eine dumme Frage ist jene, die meinem schwulen Freund fast täglich gestellt wird: «Wann hast du gemerkt, dass du schwul bist?» Und egal, wie oft wir die Frage hören, sie erscheint uns kein bisschen klüger, sondern von Mal zu Mal dümmer. Wann genau habe ich gemerkt, dass ich heterosexuell bin? Wann gestand ich es meinen Eltern? Derselbe Freund wird manchmal auch gefragt, wer bei ihm und seinem Partner «die Hosen anhabe».

Na, hoffentlich tragen beide öfter mal keine. Das will man darauf antworten, wenn man gut gelaunt ist. Aber man ist nicht immer gut gelaunt, hat auch Tage, an denen man traurig, verstimmt, wütend oder müde ist und nicht drei Tonnen Schlagfertigkeit aufbieten will. Dann möchte man laute Musik laufen lassen und dazu sagen: «Weisst du, unvermittelte Fragen sind oft Dompteurnummern und Machtdemonstrationen. Ein richtiges Gespräch, aus dem sich die Fragen ergeben, ist ein Tanz.»

Güzin Kar ist Drehbuchautorin und Filmregisseurin. www.guzin.ch (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)