Erfolglos nackt

Zuletzt entledigte sich auch Sara Bachmann der Kleider. Die TV-Moderatorin sagt: «Wenn ich nur eine Person davon abhalten kann, ein Outfit mit Pelz zu kaufen, habe ich mein Ziel erreicht.» Bachmann reiht sich als Peta-Model in eine Tradition ein. Vor ihr haben sich schon Superstars wie Model Naomi Campbell oder Sängerin Pink für die People for the Ethical Treatment of Animals ausgezogen. Die Peta waren auf allen Kanälen, ihre Nackt-Kampagne läuft seit Anfang der 1990er-Jahre.

Dumm nur: Pelz ist populär wie lange nicht mehr. Seit 1994 wurden in der Schweiz nicht mehr so viele Felle importiert wie 2016. Haben sich die Stars also umsonst ausgezogen? Verfolgen die Tierschützer ein Marketingkonzept, das nie funktioniert hat?

«Der Anstieg der importierten Pelze der letzten Jahre spricht eine klare Sprache», sagt der Werber Achill Prakash, der Kampagnen für die UBS, die Swisscom oder die Migros entworfen hat. Die Anti-Pelz-Kampagnen hätten ihr Ziel offenbar verfehlt. Peta setze zu viel voraus, kritisiert Prakash – nämlich ein Grundwissen über die Haltung und Tötung der Tiere zur Pelzgewinnung. Dieses Wissen sei für das Verständnis der Kampagne nötig, aber nicht immer vorhanden. Deshalb laufe die Botschaft von «Lieber nackt als im Pelz» ins Leere. Auch Helen Sandmeier vom Schweizer Tierschutz erkennt ein Verblassen der Kampagne: «Dass sich auch noch der x-te tatsächliche oder vermeintliche prominente Mensch ‹lieber nackt als im Pelz› ablichten lässt, zeigt kaum noch Wirkung.»

Die Peta widerspricht und verteidigt ihre Kampagne. Das Strassenbild mache vielleicht den Anschein, dass Pelztragen wieder akzeptiert werde, sagt Peta-Sprecher Andrzej Pazgan. Aktuelle Umfragen in der Schweiz zeigten hingegen, dass 80 Prozent der Bevölkerung gegen das Pelztragen seien. «Lieber nackt als im Pelz» sei seit Jahren etabliert und weiterhin eine Hilfe, der Problematik der Pelzproduktion die nötige Aufmerksamkeit zu verschaffen.

«Eher schlimmer geworden»

Einig sind sich die Experten, dass das Bekämpfen von Echtpelzen in den letzten Jahren schwieriger geworden ist. Einen Pelzmantel würden die meisten Konsumenten weiterhin ablehnen, ist Tierschützerin Sandmeier überzeugt. Anders sehe es bei den pelzigen Verzierungen aus, die derzeit so beliebt sind. Es geht um Pelze en miniature wie die von Bachmann erwähnten Mützenbommeln, um Handschuhaufsätze oder um Schlüsselanhänger. Diesbezüglich hätte sich kein schlechtes Gewissen etabliert, sagt Tierschützerin Sandmeier – auch wegen der aufwendigen Werbung der Pelzindustrie. Viele glaubten, dass die Pelzgewinnung tierfreundlicher geworden sei, was aber nicht stimme. Im Gegenteil, sagt Sandmeier: «Das Tierleid ist mit der Massenproduktion von Billigware eher noch schlimmer geworden.»

Dass Pelz weniger offensichtlich getragen wird, ist ein Grund für die Renaissance. Nicht minder wichtig: Die Pelzindustrie kann mittlerweile auf berühmte Unterstützer zählen, Prominenz ist nicht mehr grundsätzlich Anti-Pelz. Rihanna posiert mit Pelzmantel, Justin Bieber mit Pelzschuhen, Jay-Z mit Pelzmütze. Moderatorin Bachmann stellt bedauernd fest, gerade jüngere Generationen orientierten sich meist einfach an der Mode der Hollywood-Stars. Auch Werber Prakash sagt, die Jugend richte sich heute nach den pelztragenden Berühmtheiten. Und fügt an: «Eine Sara Bachmann hat gegen diese Superpromis keine Chance.» Bei den Peta-Entblätterung gings immer auch um Eigenwerbung für die Stars und Sternchen, der karitative Nutzen ist heute allerdings fraglicher denn je. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)