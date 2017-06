Guy Parmelin: «Sport verbindet» - schon toll, was für einen originellen Slogan sich mein Team wieder ausgeheckt hat!



Startnummer 1, Christine Bulliard, CVP: Wenns nicht langsam losgeht, nehme ich ihm seine lächerliche Tröte weg.



Startnummer 5, Yvonne Feri, SP: Parmelins Tröte hat dieselbe Farbe wie meine Schuhe. Ob das was zu bedeuten hat?



Startnummer 47, Matthias Aebischer, SP: Lässiger Anlass. Mitmachen ist eben doch alles.



Startnummer 45, Fabio Regazzi, CVP: Wär ja gelacht, wenn ich gegen diese Pfeifen nicht gewinne.



Startnummer 7, Barbara Gysi, SP: Läck ist der Fabio verbissen. Doch die Pole Position gehört mir.



Startnummer 9, Martina Munz, SP: Bin ich tatsächlich die einzige, die in die Kamera schaut? Anfänger.



Startnummer 70: Hats auf der Einladung nicht geheissen «Leichtes Jogging»? Wieso haben die mir Skistöcke gegeben?



Startnummer 35, Jürg Stahl, SVP: Heute sehe ich ein bisschen aus wie Frank A. Meyer. Hoffentlich merkt das niemand.



Startnummer 42, Tim Guldimann, SP: Verdammt, schon wieder den Turnsack in Berlin vergessen.





