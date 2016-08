Meine Selbstbestimmung

Ein selbstbestimmtes Leben, so wird mir aus allen Kanälen suggeriert, sei die höchste Stufe unserer Kultur, quasi das Ziel, worauf alles Menschliche, zumindest in unserer Gesellschaft, hinzusteuern habe. Selbstbestimmung scheint so wichtig zu sein, dass man jene, die nicht selbstbestimmt genug wirken, dazu nötigen darf.

Doch was ist dieses Gut, von dem gesagt wird, dass jeder Mensch es wollen müsse? Was habe ich in meinem Leben selbst bestimmt? Zu meiner Zeugung und Geburt habe ich nichts beigetragen, und auch mein Tod wird sich voraussichtlich unabhängig von meinem Willen ereignen, da ich bisher keine suizidalen Absichten hege, ja, ich finde Sterben ausgesprochen ungut und werde es trotzdem tun.

Zwischen diesen beiden Fixpunkten bliebe viel Raum für Selbstbestimmung. Tatsächlich treffe ich täglich viele Entscheidungen. Ich ziehe meine Kleider freiwillig an. Hätte ich eine andere Figur, fiele meine Wahl freilich anders aus. Wäre ich lang und dürr, trüge ich bodenlange Gewänder, in denen ich aussähe wie wogendes Schilf. So aber wirke ich darin wie ein von Christo umwickelter Hydrant. Und obwohl ich das Diktat der Idealmasse und Normkörper kritisiere, reicht mein Mut oder mein Masochismus doch nicht so weit, dass ich dergestalt durch die Gegend liefe. Also lasse ich es. Ich bestimme selbst, was ich koche und esse. Aber da mir jedes Mal, wenn ich zur Chipstüte greife, mein Kardiologe als innere Mahnwache erscheint, drossle ich Chips- und Salzkonsum. Auch spielt meine Angst vor Übergewicht eine Rolle. Einer selbstbestimmten Frau könnten ein paar Extrazentner nichts anhaben. Mir aber schon, worauf ich nicht stolz bin.

Wie steht es mit der Arbeit? Viele Menschen haben ihren Beruf nie ausgesucht im eigentlichen Sinne, sondern zwischen erreichbaren Möglichkeiten gewählt. Ob sie entlassen und weggespart werden, fällt ebenfalls nicht in ihren Kompetenzbereich, und sie müssen mit dieser latenten Angst leben. Ich hatte Glück und habe meinen Beruf selbst gewählt, und heute bestimme ich darüber, welche Filme ich drehen möchte. Ob diese tatsächlich gedreht werden, bestimmen aber andere, nämlich jene, die das Geld dafür bereitstellen und daran glauben, dass ich es, zumindest teilweise, wieder einspielen kann.

Wie selbstbestimmt ist meine Partnerwahl? Auf den ersten Blick zu hundert Prozent, da mir niemand ein vorsortiertes Männerbouquet vorbeibrachte, aber schon auf den zweiten Blick ist meine Entscheidung eine einsame, da ich nicht bestimmen kann, ob mich der Geliebte zurückliebt. Und selbst das bisschen Eigenwille ist eine Behauptung, denn in Liebesdingen entscheide ich ganz und gar nicht selbstbestimmt im Sinne einer argumentativen Abwägung, sondern lasse mich von Hormonen und Sehnsüchten leiten.

Das muss nicht schlecht sein. Es war bisher sogar sehr gut, nur eben nicht so frei, wie es aussieht. Es gab Zeiten, da wäre mir ein staatlich zugeteilter Partner lieber gewesen als dieses blödsinnige Sich-Anpreisen auf dem sogenannten Singlemarkt.

Den anderen ging es nicht besser, was ein schwacher Trost war. Inzwischen haben wir dieses Kapitel beendet, aber haben wir es selbstbestimmt beendet, oder wurde es durch nicht kontrollierbare Umstände ad acta gelegt? Die Illusion funktioniert trotz allem perfekt, und ich bin überzeugt, mit dem richtigen Verhalten gute Entscheidungen herbeiführen zu können. Aber in Wahrheit ist Selbstbestimmung die grösste Mogelpackung, die wir derzeit kennen.

