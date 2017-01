Was sind das eigentlich für Menschen, die jede Frau, die in der Öffentlichkeit auftaucht, danach beurteilen, ob sie mit derjenigen ins Bett wollen oder nicht? Egal, ob sich eine Expertin zu Europapolitik, Kriegsführung, Käseglocken oder Abfallentsorgung äussert, immer ist da einer, der in die Kommentarspalte schreibt: «Die würde ich nicht einmal im Dunkeln anfassen.»

Diese Woche traf es Sängerin Shakira und eine Klimaforscherin aus den USA. Shakira war zu Gast am WEF, und Herrn Peter A.s Meinung hierzu war: «Diese Tussi käme mir nicht ins Schlafzimmer.» Die Forscherin wiederum hatte ein Interview zur Klimaerwärmung gegeben, und darunter vermerkte Armin G. aus Z.: «Bei der alten Klimahexe würde ich keinen hochkriegen.»

Warum muss man jede Debatte zu einer Frage des eigenen Unterleibs erklären? Ob das fiktive Gegenüber überhaupt zur Verfügung stünde, spielt dabei keine Rolle. Auf die Idee, dass die Klimaforscherin während einer Begegnung mit Herrn Armin G. aus Z. vielleicht nicht an Sex, sondern an den Wochenendeinkauf oder einen störenden Pickel denken müsste, kommt Herr G. nicht. Der persönliche erotische Geschmack scheint dermassen weltbewegend zu sein, dass er das finale Urteil über jede Frau darstellt. «So etwas würde ich nie besteigen», schreibt ein Leser unter das Porträt einer Tennisspielerin. Wenn man sonst zu nichts befragt wird, kann man ja wenigstens mal sagen, wo man seinen Dödel parken würde und wo nicht. Braucht kein Fachwissen und beschädigt die gemeinte Person im Falle einer Nichtbesteigenserklärung nachhaltig. Die Tennisspielerin mag irgendwann die Weltrangliste anführen, aber die traut sich nie mehr auf die Strasse, wenn sie weiss, dass Stefan L. aus U. sie für unkopulierbar erklärt hat.

Und da nützen auch ein Harvard-Studium und das ganze Wissen einer Expertin nichts, wenn Armin G.s Unterleib zu Packeis gefriert. Das Erstaunlichste an diesen Offenbarungen der erotischen Ablehnungshaltung ist noch nicht einmal die Wertung selber, sondern der Konjunktiv kopulativ. Sex in der Möglichkeitsform muss selbst in der Negation etwas ganz Tolles sein, so oft, wie er vorkommt, und man kann sich die Nicht-Begegnung in diesem Nicht-Raum so vorstellen, dass der Liebhaber während des gedachten Höhepunktes nicht «ich komme», sondern «ich käme» brüllte. Oder «ich käme nicht»?

Seien wir nachsichtig: Es ist vollkommen in Ordnung, das Äussere eines Menschen zu taxieren, sich seine Gedanken über die Attraktivität zu machen und zu einem persönlichen Jury-Urteil zu gelangen, von mir aus in allen Teildisziplinen wie Anmut, Frisur, Sprechgebaren und Spucke im Mundwinkel. Das tun wir alle, und es ist nichts Verwerfliches daran. Aber muss man das alles andauernd laut aussprechen? Ist es wichtig, dass mein Umfeld weiss, mit wem ich allenfalls eine Nummer schieben würde und mit wem nicht?

Das wirklich Traurige ist noch nicht einmal, dass diese Leute die Umgebung ungefragt mit ihren sexuellen Vorlieben belästigen, sondern dass sie selbst vermutlich nicht in der Lage sind, überhaupt eine Wahl zu treffen. Kann man sich vorstellen, dass ein solch Unflätiger mehr als eine halbe Interessentin auftreiben könnte? Aber vielleicht ist dies in Zeiten, in denen man täglich und trotz acht verschiedenen Social-Media-­Accounts die eigene Bedeutungslosigkeit spürt, der letzte grosse Kick: die Aufzählung all jener Menschen, die für Sex nicht infrage kämen. ­Wohlgemerkt: kämen, nicht kommen.

Güzin Kar ist Drehbuchautorin und Filmregisseurin. www.guzin.ch (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)