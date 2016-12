Was tun in schlimmen Zeiten?

Darf man denn angesichts der Schreckensnachrichten auf der Welt Weihnachten feiern, so wie man es immer getan hat? Soll man zusammensitzen, essen und Geschenke austauschen wie die Jahre zuvor oder trauern und leiser sprechen als sonst? Was soll man tun? Man muss doch irgendetwas tun. Es muss etwas geben, das einen weniger klein und nutzlos erscheinen lässt. Soll man wütend sein, seinem Zorn Luft verschaffen, Schuldige benennen, Werte verteidigen oder demonstrativ Glühwein trinken? Darf man Kerzen anzünden und beten oder ist das eine unzulässige Form der Selbstinszenierung? Leider wird der Amoklauf von Berlin voraussichtlich nicht der letzte seiner Art bleiben, und von nun an wird es immer zwei grosse Lager geben.

Jene, die Worte haben, die Parolen drechseln, nach Sicherheit, Überwachung und Betonmauern schreien, und jene, die still werden. Jene, die wissen, wie alles besser gemacht werden kann, und jene, die nicht mehr wissen als zuvor, die stoisch weitermachen wie bisher. Letztere sind vielleicht auch jene, die das beständige Gefühl der Unsicherheit längst nicht als Ausnahmezustand erleben, sondern als Grundkonstante in einem Leben, das im Grossen fremdbestimmt erscheinen mag, im Kleinen aber eindeutig und indiskutabel von den eigenen Handlungen abhängt. Diesen Zwiespalt zu ertragen, ist nicht leicht.

Vielleicht hat Berlin auch für mich persönlich etwas geändert. Ich bin erstaunt, zu sehen, dass für einmal die Lauten und Wissenden nicht in der Überzahl sind, sondern die Stoischen, die Unerschütterlichen sich für einmal nicht verdrängen lassen. Möglicherweise entspringt diese meine sehr persönliche Wahrnehmung meinem Wunschdenken.

Da waren die angsterfüllten Anrufe und E-Mails nach Berlin, zu Freunden, gemischt mit der Scham, die man für die möglicherweise zu gross geratene Inszenierung der eigenen Sorge empfindet. Und da waren die Antworten der Berliner Freunde, von denen keiner auch nur einen Anflug von Panik zu spüren scheint, aber auch keine Gleichgültigkeit und schon gar nicht jene Schnoddrigkeit, die wir Zürcher den Berlinern gern unterstellen und zuweilen zu kopieren suchen.

«Die Betroffenheit sitzt uns in den Knochen, und dennoch versuchen wir weiterzuarbeiten», schreibt ein Freund, der in einem Betrieb arbeitet, in dem man sich keine Verzögerung leisten kann. Betroffenheit, schreibt er. Nicht Wut, nicht Ohnmacht, nicht Angst. Betroffenheit, das Wort, das pathetisch klingen kann, wirkt auf einmal nüchtern, sachlich. Natürlich ist man betroffen, wenn in unmittelbarer Nähe Menschen willentlich zu Tode gefahren wurden. Ich war zwar immer in der Weitermachenfraktion der Stoischen, fürs Kerzenanzünden konnte ich mich aber nie begeistern. Ich werde auch jetzt keine Kerze anzünden, verstehe aber all jene, die es tun. Es gibt keine richtige und keine falsche Art zu Trauern.

«Ich bete von jetzt an einfach jeden Abend», schrieb ein Mensch auf Facebook, den ich nicht kenne und von dem ich nicht weiss, wie er in meinen virtuellen Freundeskreis geraten ist. Es war seine Antwort auf die Schreckensnachrichten der letzten Tage. Ich selber bete nicht und hätte eine Mitteilung wie jene noch vor nicht allzu langer Zeit als unfreiwillig komisches Bekenntnis abgetan. Nun erschien sie mir gut. Natürlich soll man beten. Oder auf Weihnachtsmärkten Trotzflanieren. Oder Glühwein trinken. Nie erschien mir diese halb passive Form des Widerstands gegen die geistigen Betonmischer wirkungsvoller als heute.

Güzin Kar ist Drehbuchautorin und Filmregisseurin. www.guzin.ch (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)