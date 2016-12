Klingelingeklirr

Morgen war Weihnachten. Oder übermorgen oder so. Jedenfalls wird die Herrin des Drehbuchs von «Klingelingeling», Dinah Golch, ein Zeichen geben – und siehe, eine junge Frau ist schwanger und gebiert einen Sohn. Da stöhnt der Weihnachtstatort-geübte Zuschauer: Seriously? Schon wieder? «Klingelingeling», wo die Glöcklein läuten, der Polizeichor «Stille Nacht» intoniert und die Strassenmusiker «El Condor pasa» klampfen, scheint, vorderhand, nicht gefeit vor der Krippenkindkitschfalle: Die junge Frau ist natürlich arm. Sie kommt aus Rumänien und wird von ihren «Arbeitgebern» – richtig geil gemein: der rumänische Schauspieler Florin Piersic Jr. – zum Betteln in die Münchner Innenstadt geprügelt. Und sie ist, sowieso, von madonnenhafter, grossäugiger Schönheit: Die 22-jährige Mathilde Bundschuh ist, dieser Weihnachtskalauer sei erlaubt, wirklich zum Niederknien. Doch dann wird uns das Wiegenfest nur so um die Ohren gehauen. Das Kindlein lebt kaum eine Stunde, ein Penner findet sein Körperchen in «Windeln gewickelt» in einer Kirche liegen, die frohe Botschaft verkehrt sich in eine himmeltraurige. Man wird wahnsinnig dankbar für jeden Schnipsel Menschlichkeit – etwa in der starken Schwester der Marienfigur (eine tolle Cosmina Stratan) oder im Busfahrer.

Babyleiche neben Weihnachtsgans



Das ist überhaupt die Grösse dieses «Tatorts»: seine unverstellte, ja, plakative Hoffnungslosigkeit. Selbst das Superduo Leitmayr und Batic (Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec) kanns nicht richten. Es hechelt den Geschehnissen rund um die Bettlermafia lange hilflos hinterher und rettet sich in melancholisch angekränkelte Running Gags übers Christfest, das Kommissar Leitmayr mit seiner anstrengenden Mutter verbringen soll – und Batic mutterseelenallein. Dass der Babyleichnam schliesslich neben einer Weihnachtsgans über die Grenze geschmuggelt wird, ist einer der finalen beissenden Spässe, die «Klingelingeling» zum Geklirr verzerren. Gut so. Und der Schweizer Regisseur Markus Imboden versucht gar nicht erst, den hard-boiled Sound bildlich zu brechen. Er hält sich an schlichten, simplen Understatement-Realismus samt längeren Passagen in Rumänisch – teils ohne Untertitel. Tonfall, Gestik und Handlung machen die Musik. Da ist nichts Innovatives, dafür ein so aufregender Wettlauf mit dem Tod, dass man am liebsten vorspulen will zum dreiviertelsbitteren Ende im rumänischen Kaff, das in Matsch und Tränen versinkt. Wie wir in diesem «Tatort». (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)