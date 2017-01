Die Helden, die wir brauchen

Zack, knallt das gerupfte Huhn auf den Küchentisch. Suppe gibts, und serviert wird sie von Paula Modersohn-Becker, in Christian Schwochows Kinofilm «Paula» mit der entzückenden Schweizerin Carla Juri in der Hauptrolle. In dieser Szene allerdings ist sie alles andere als entzückend. Wie sollte sie auch? Da heiratet man diesen Otto Modersohn, weil er einen, anders als all die andern Malermänner um einen herum, als Künstlerin begreift. Und nach der Hochzeit weitermalen lässt, statt ein braves Hausfrauchen aus einem zu machen. Und was passiert? Wenn potenzielle Käufer zu Besuch kommen, wird nur über s e i n e Kunst gesprochen. Über s e i n e Preise verhandelt. Und man selbst? Kocht Suppe.

Etwa zeitgleich flitzt in Wien der blutjunge Egon Schiele auf seinem klapprigen Velo übers Pflaster. Auf der Lenkstange sitzend, kreischt ausgelassen mal ein exotisches Modell, mal seine Schwester Gerti; von ihm befummeln lassen sich beide ein bisschen.

Action, in der wir uns sehen

Paula, Schiele – beide dürfen sie jetzt auf der Kinoleinwand nochmals lebendig werden. Nochmals Bürgerschreck sein und nochmals damit zurechtkommen, ­irgendwie. Damit sind sie nicht allein. Gerade lief ein Film über den Skandalfotografen Robert Mapplethorpe, davor einer über die Objektkünstlerin Eva Hesse, noch davor einer über die Performancequeen Marina Abramovic. Bald soll einer über den Maler Neo Rauch kommen, ausserdem einer über Walter Pfeiffer (aus der Schmiede von Iwan Schumacher, der auch schon Urs Fischer filmte).

Zufall? Vielleicht. Aber wohl eher Symptom: dafür, dass wir bereit sind für einen neuen Heldentypus. Nach den Super Heroes, den Actionstars und den Fischen, die in den Weiten des Ozeans allerlei Abenteuer erlebten, sind nun die Künstler dran. Wobei, eigentlich sind Künstler ja sowieso Superhelden: mit aussergewöhnlichen Fähigkeiten, die ihr Umfeld ebenso fürchtet wie bewundert. Fische in einem riesigen Haifischbecken sind sie sowieso. Da ist Action programmiert. Allerdings eine, mit der wir uns endlich mal identifizieren können: Wir alle kennen Paulas Suppenhuhn-Moment, das Festgefahrensein in unserem kleinen Leben, während all die grossen Pläne im Atelier vor sich hin stauben. Da kommt der Künstler als Identifikationsfigur gerade recht: als Kämpfer gegen die Widrigkeiten der Gesellschaft, der Zeit, der Welt; als Selbstermächtiger und An-sich-Glaubender; als Galionsfigur der Generation Praktikum, der die Existenzangst zur Existenzgrundlage geworden ist.

Kompromisslos exzentrisch, fast schon clownesk: Carla Juri als Paula Modersohn-Becker. Foto: Martin Valentin Menke (Pandora Film)

Kein Wunder, hat sich das Kino in die Kunst verliebt. Vor allem, weil es hier nicht nur Geschichten über Menschen zu erzählen gibt, die aus dem gesellschaftlichen Rahmen fallen, sondern, mit ihrem Werk, meist auch aus dem ­ästhetischen. Es gilt also, eine filmische Bildsprache zu finden, die dieser neuen Ästhetik gerecht wird. Entweder, indem man sie aufgreift und in bewegte Bilder übersetzt (wie Mike Leigh mit seinem «Turner», wo alles golden schimmert wie die Gemälde der Titelfigur), oder, indem man ihr bewusst Kontra gibt. «Paula» tut das. Schwochow zeigt die Welt gerade in jener romantischen Lieblichkeit, die Modersohn-Becker dann überwinden sollte; Blümchentapeten und wogendes Heidegras, so weit das Auge reicht.

Und inmitten von all dem: Carla Juris trotziger Gesichtsausdruck. Mehr ist da nicht, das uns signalisieren würde, dass in dieser Paula ein unerkanntes Genie schlummert. Das ist auch gut so, weil Filmmomente, in denen Genialität explizit zutage tritt, schnell peinlich-pathetisch geraten. «Egon Schiele» ist da noch konsequenter. Von Noah Saavedra verkörpert – einen Hübscheren gab es übrigens nie! –, diskutiert er gar nicht erst über die Qualität seiner Arbeit, sondern gibt einem Kunstsammler nonchalant zu verstehen, dass seine Preise nicht verhandelbar sind: «Als Künstler sollte man sich nicht darum kümmern müssen, wo man monatlich das Geld herkriegt.»

Die unerwartete Seite

Ob der echte Schiele das je so gesagt hat? Wer weiss. Ungesichert ist auch, ob sein Meisterwerk «Tod und Mädchen» ursprünglich wirklich «Mann und Mädchen» hiess und er den Titel abänderte, weil er sich für den Tod des darauf abgebildeten Modells die Schuld gab. Das ist auch nicht so wichtig. Filmbiografien Abweichungen von der Vorlage anzukreiden, ist kleinlich. Und witzlos: Wer ins Kino geht, darf keine wasserfeste (Kunst-)Geschichtslektion erwarten. Sondern einen nachträglich kolorierten Einblick ins Leben eines aussergewöhnlichen Menschen.

«Paula», sagte Schwochow unlängst in einem Interview, sollte «kein Film werden für Zeichenschüler und Museumsfreunde». Deshalb hätten er und Carla Juri die Tagebücher und Briefe ­Modersohn-Beckers zwar gründlich studiert, letztlich aber genau die Seite von ihr hervorgehoben, die man weniger kennt. Und nicht erwartet. Juri gibt ihre Paula kompromisslos exzentrisch, fast schon clownesk. Etwa da, wo sie an einem Picknick ihren schicken, mit richtigen Äpfeln geschmückten Sonnenhut abnimmt und sich fröhlich ein Stück davon abschneidet.

Sie ist eine Protagonistin, die, obwohl verankert in einem bestimmten historischen Zeitpunkt, zeitlose Beweggründe antreiben: die Angst vor dem Mittelmass und die Angst, dereinst keine Spuren zu hinterlassen. Und so existenziell das auch ist – Spass kann man dabei trotzdem haben: «Mein Leben soll ein Fest sein», verkündet Paula an einer Stelle (und Schwochow hat die Worte prompt als Begleitsatz zu seinem Filmtitel gewählt), «ein kurzes, intensives Fest. Wenn ich drei gute Bilder gemalt habe, dann gehe ich gern. Drei gute Bilder – und ein Kind.»

Alles immer noch aktuell

Also doch, das Kind. Noch so ein modernes Ding: berufliche Selbstverwirklichung – ja, unbedingt! –, aber bitte nicht auf Kosten des Privaten. Eine «working mum» wollte Modersohn-Becker sein; und auch wenn sie diese Rolle nur ganz kurz erfüllen konnte, weil sie die Geburt ihres Kindes letztlich ins Grab brachte, so ist das doch unerhört modern.

Überhaupt ist das alles sehr aktuell: Sowohl die Geschichte von Paula und Otto, die sich lieben, aber halt auch zwei Karrieren und einen Haushalt aneinander vorbeibringen müssen, und dann erst noch allen Unkenrufen zum Trotz. Als auch Schiele, dem seine Karriere über alles geht – selbst über das Wohl seiner Nächsten – und der die desolate wirtschaftliche und weltpolitische Lage einfach mal wegwischt und Party macht, weil das anders sonst gar nicht auszu­halten wäre.

Die Zeitgenossen waren schockiert. Uns aber dienen die einstigen Bohemiens, die ja ihrer Zeit stets voraus waren, als Spiegel. Als Identifikationsfiguren, die wohl nicht immer sympathisch sind, oft widersprüchlich und nie perfekt – die aber in ihrer Unvollkommenheit und Widersprüchlichkeit vielleicht genau die Helden sind, die wir jetzt brauchen.

