Ein lebensgefährliches Spiel

Man kann «Magnus» als Ode an einen guten Vater sehen. Zu Beginn erinnert sich Henrik Carlsen an Magnus, das täppische Kleinkind. Dazu läuft ein Video aus dem Familienarchiv: Eine der Carlsen-Töchter hüpft über einen hingehaltenen Stock, Sohn Magnus rennt dumm in den Stock hinein. «Es war schwierig, ihm körperliche Aufgaben zu stellen», sagt Vater Henrik. «Er musste immer lange nachdenken.» Als ihm Magnus’ Vorliebe für Logik und Zahlenrätsel aufgefallen sei, habe er ihm das Schachspiel gezeigt. Der Junge war da fünf Jahre alt, danach habe er von alleine gelernt und gespielt. Er staune heute noch über diese Entwicklung, sagt Henrik. Das ist die einfachste Betrachtungsart von «Magnus»: Der Aufstieg vom Pimpf zum Weltmeister als Folge einer sensiblen pädagogischen Tat. Zudem folgt der junge norwegische Regisseur Benjamin Ree der populären, fast boulevardesk gewordenen Vorstellung von seinem Landsmann als «Mozart des Schachs».

Um Kontrast bemüht, inszeniert er Vishy Anand als Salieri des Schachs, als ältlichen, unkreativen Antipoden, der vom Computer abhängig ist – eine unfaire Karikatur des indischen Altmeisters. Carlsens brillanter WM-Sieg gegen Anand in Chennai 2013 bildet die erzählerische Klammer, kein Thema ist dagegen die mühsame Titelverteidigung von 2016. Ein wenig erinnert Carlsens Reise nach Indien an Silvester Stallones Trip in die UdSSR in «Rocky IV», ein Tapferer wagt sich vor in obskures Feindesland. Das sind bewährte Muster des Heldenepos, aus denen Ree selten ausbricht.

Intime Videos

Komplex wird der Film erst, wenn Magnus Carlsen zu reden beginnt. Ob Vater, Tochter oder Freunde: Wer immer diese Videos in den Hotelzimmern, Aufzügen und Lobbys gedreht hat, die Intimität ist erstaunlich. Es bleibt unklar, ob der Norweger überhaupt merkt, dass seine Monologe gefilmt werden. Er, der statistisch bereits beste Schachspieler der Geschichte, streift hier die Abgründe seiner Obsession. Einerseits bot das Schach dem Einzelgänger früh eine Möglichkeit zur Weltflucht. Das Paralleluniversum des Schachs war eines, das nach einem Herrscher mit seinen Talenten verlangte. Es ist dieselbe Ekstase, die den Protagonisten in Vladimir Nabokovs Roman «Lushins Verteidigung» erfasst, als er das Spiel kennenlernt: «Der Tag (...) an dem die ganze Welt ringsum verlosch, als hätte jemand den Schalter ausgedreht. Nur das eine blieb inmitten der Finsternis hellerleuchtet, das neugeborene Wunder, dieses funkelnde Inselchen, auf das sich nun sein ganzes Leben konzentrieren sollte.» Es ist die gleiche quasi-religiöse Überzeugung, mit der Anatoli Karpow einmal festhielt: «Wer nie eine Schachpartie gesehen hat, muss zwangsläufig eine unglückliche Person sein.»

Doch je stärker sich der junge Carlsen in Eröffnungen und Endspiele vertiefte, desto tiefer wurde der Graben zwischen ihm und seinen Gleichaltrigen, aber auch seiner Familie. Als er auf seine Schulzeit angesprochen wird, beginnt er zu weinen. «Es ist schwierig, cool zu sein, wenn du Schach spielst.» Bedrohlicher als die Pausenhof-Fopperei war und ist allerdings der psychische Druck, über den Carlsen in «Magnus» offen spricht. So gerät er nach den schwierigen Auftaktpartien gegen Anand ins Zweifeln. Die Kamera läuft, und Carlsen sinniert: «Wenn man als Schachspieler das Vertrauen und die Intuition verliert, verliert man eine Sprache. Man will reden, aber man findet einfach die passenden Wörter nicht mehr.» Die Beleuchtung des Videos ist schlecht, es ist wohl bloss ein flackernder Fernseher. Seine «Dämonen» behalte er für sich, sagt Carlsen, darüber rede er nicht, betont er mehrmals. Er weiss, dass nur ein paar Dutzend Menschen auf dem Planeten diese «Dämonen» kennen. Was ist schon mit diesem Brettchen mit den 64 Quadraten, fragt dagegen der Laie. Ist es nicht bloss ein Spiel?

Die Ahnengalerie als Sanatorium

«Schach ist geistige Folter», sagte Garri Kasparow, der im Film selber als Folteropfer zu sehen ist. 2004 spielt er gegen Carlsen nur Remis. Der Russe schüttelt während der Partie den Kopf, reibt sich die Augen – er wird gerade von einem 13-Jährigen gequält. Spitzenschach bedeutet üble Gehirnstrapaze: Der Spieler beginnt die Partie mit Tausenden Variationen im Kopf, dann muss er alte Theorien bei tickenden Uhren neu deuten, irgendwann eiskalt improvisieren. Ziel ist stets, dem Gegner das eigene Denken aufzuzwingen. Die Anspannung ist gewaltig, gerade in einem WM-Final, das aller Welt zeigt, wer den stärksten Verstand hat. Das Resultat lässt keinen Zweifel, das perfekt ausbalancierte Spiel keine Ausflüchte. Nach der Partie schütteln die Spieler die Hände, erheben sich von den Stühlen – und im Kopf rattert es unablässig weiter. «Ein wenig fühlt es sich an wie Wahnsinnigwerden», sagt Carlsen, als er nach einer verpatzten WM-Partie nicht schlafen kann.

Die Ahnengalerie des Schachs gleicht denn auch einem Sanatorium: Paul Morphy, der weltbeste Spieler zur Mitte des 19. Jahrhunderts, verfiel in neurotische Apathie; Wilhelm Steinitz forderte Gott heraus, gegen ihn zu spielen; Bobby Fischer stieg nach seinem WM-Sieg aus dem Spitzenschach aus und wurde trotzdem irrsinnig. «Ich bin keiner dieser Borderline-Typen», sagt Carlsen einmal und lächelt sein seltsames, spitzbübisch-schiefes Lächeln. Dankbar greift Regisseur Ree den Satz auf. In längeren Einstellungen zeigt er den Kopfmenschen beim Volleyball- und Ping-Pong-Spielen. Er verpasst die Chance, sich mit Carlsens «Dämonen» auseinanderzusetzen – und damit auch die Chance, das kleine Genre des Schachfilms zu erneuern. Stattdessen entscheidet er sich für die Heldengeschichte, die auch in Carlsens Fall zu Ende gehen wird, früher (wegen der aggressiven jüngeren Konkurrenz um Spieler wie Fabiano Caruana und Anish Giri) oder später (wenn die Hirnleistung ab 40 zum Problem wird).

An Magnus Carlsen lags nicht. Eine Aufnahme zeigt ihn unmittelbar nach dem Triumph in Chennai, als er vor einem Hotellift mit irgendwelchen Zügen hadert. Sein Spiel sei nicht optimal gewesen, sagt er. Ein Begleiter weist ihn darauf hin, dass er eben Weltmeister geworden sei. «Nun, ich bin eben Schachspieler», antwortet Carlsen knapp. Wieder dieses seltsame Lächeln, Vater Henrik steht stumm daneben. Er muss sich seinen Sohn als gefährdete Seele vorstellen.

Ab Donnerstag in den Deutschschweizer Kinos. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)