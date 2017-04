Er entfesselte die Kamera

Es ist noch nicht so lange her, da hat Michael Ballhaus in einer selbstbewussten Autobiografie die Bilder in seinem Kopf beschrieben und die Lust nach der Suche nach dem richtigen Bild und wie seine fürs Richtige ganz besonders begabten Augen funktionierten; und jetzt hat der grosse deutsche ­Kameramann Michael Ballhaus seine Augen ganz geschlossen.

Sie haben ihm in den letzten Jahren den Dienst verweigert, der grüne Star war nicht aufzuhalten, und schon in seinem Buch schrieb er, er habe statt der «Freuden des Schauens» die Freuden des Hörens entdeckt, dank der Hörbücher mit der Literatur, zu der er vor lauter Sehen nie recht gekommen sei. Es klang abgeklärt und milde gegen die Unfairness des Alters, die einem wie ihm ja wirklich nicht recht sein konnte. Fast heiter klang es. Aber es war doch traurig, wenn man bedenkt, welche Bilder er vielleicht noch hätte schaffen können mit gesunden Augen.

Denn er war beispielsweise das Auge von Rainer Werner Fassbinder in 15 Filmen, und diesen «Wahnsinnigen» hat er aus­gehalten, ohne an ihm zugrunde zu gehen wie andere, und für ihn entfesselte er die Kamera in 360-Grad-Schwenks. Es war ein Gewinn für die eigene Handschrift, aber trotzdem ist Michael Ballhaus, wie er selbst sagte, nicht einfach zum Trabanten eines «Zentralgestirns» namens Fassbinder geworden.

Er wusste, wie es geht

Und Michael Ballhaus war das Auge von Martin Scorsese in 7 Filmen (der letzte war «Departed», 2006; der beste, fiebrigste wahrscheinlich «Good Fellas», 1990). Auch da liess er sich nicht er­sticken von den Obsessionen des Freundes und Lieblingsregisseurs, der alle und alles, was ihm in die Hände fällt, gewissermassen «scorsesesiert».

Er war ein demütiger Mann. Demütig vor seiner Begabung und seinem Handwerk. Demütig (und fast überbescheiden dankbar) vor dem Genie anderer, die ihm vertrauten. Aber doch nicht allzu dankbar. Denn manche vertrauten sich ihm ja einfach nur an. Er wusste, was er konnte und wo das Genie ihn brauchte. Es ist überliefert, dass Peter Stein, der legendäre Leiter der legendären Berliner Schaubühne, 1974 bei der Verfilmung seiner Inszenierung von Gorkis «Sommergästen» an der frischen Luft eines Filmsets völlig den Boden unter den Füssen verlor. Er habe zu Ballhaus täglich den gleichen Satz gesagt: «Mach du das, du weisst, wie es geht.»

Er wusste es dann. Er wusste es immer. Er hatte sich für nichts zu schämen in seiner Karriere; nur der Softsexfilm «Das sündige Bett» damals in den 70ern, der hätte vielleicht nicht sein müssen, schrieb er. Und mit der Karriere hielt er es so: «Wenn man das, was ein Kameramann so schafft in mehr als vierzig Jahren, nicht eine Karriere nennen kann: umso besser. Dann ist es eben ein Leben. Und im Glücksfall ein Werk.» Am Mittwoch starb Michael Ballhaus 81-jährig in Berlin. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)