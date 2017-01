Das Klassik-Flaggschiff hat abgelegt

Zuletzt kam sie doch noch, Beethovens «Ode an die Freude», das Pflichtstück jeder Klassik-Feier. Man hatte sie guten Gewissens ins Programm dieses Eröffnungskonzerts aufnehmen können: Schliesslich war in den vergangenen Monaten die Skepsis gegenüber der rekordteuren, von vielen Bau-Verzögerungen gebeutelten Elbphilharmonie in Vorfreude umgeschlagen.

Über 220'000 Menschen hatten sich für Plätze für diesen Anlass beworben; 2100 eingeladene und ausgeloste Gäste hatten Glück – darunter die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, Fussball-Legende Günter Netzer, Alt-Zürcher Opernhausdirektor Alexander Pereira, Regisseur Fatih Akin, Fernsehfrau Anne Will, viele weitere Politiker und Promis sowie rund 200 Journalisten aus aller Welt (200 weitere besuchen die heutige Wiederholung).

«Sie haben etwas gewagt»

Vor dem Konzert erlebten sie eine feierliche Zeremonie, bei der Bundespräsident Joachim Gauck die Hamburger rühmte: «Sie haben etwas gewagt, und Sie haben Grosses zustande gebracht.»

Und so wie der wirklich sehr schöne Bau der Basler Architekten Herzog & de Meuron den alten Kaispeicher und den neuen Glasaufsatz zusammenbringt, so brachte das anschliessende Konzertprogramm auf ebenso eigenwillige wie gelungene Weise Altes und Neues zusammen: Frühbarockes und Zeitgenössisches, bei dem sich zeigte, wie direkt und transparent und warm der Klang in diesem Saal ist. Wie gut es tönt, selbst wenn nur eine Harfenistin und der Countertenor Philippe Jaroussky im Einsatz sind. Wie geschmeidig die reichen Klangfarben in Wolfgang Rihms bei diesem Anlass uraufgeführter «Reminiszenz» ineinander übergehen. Und schliesslich eben auch, wie eindrücklich hier das Chorgeschmetter in Beethovens «Ode an die Freude» zur Geltung kommt.

Um 23 Uhr war das Konzert zu Ende, die Ovationen für das NDR Elbphilharmonie Orchester, seinen Chefdirigenten Thomas Hengelbrock und die Solisten begannen. Und damit die Zukunft eines Konzertbaus, der die Musikstadt Hamburg grundlegend verändern wird. (Tages-Anzeiger)