Entzündeter Arm: Chinesischer Star-Pianist kann nicht auftreten

Der Star-Pianist kann nicht am Bildungsprojekt der Lang Lang Foundation «101 Pianists» teilnehmen, das mit Kindern aus der Region Zürich hätte bestritten werden sollen und auf den 28. April angesetzt war. Die zwei Konzerte in der Tonhalle, terminiert auf den 26. und 27. April, fallen ebenfalls aus. Alle drei Auftritte sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, wie die Tonhalle auf ihrer Website vermeldet. Lang Lang leidet an einer Entzündung im linken Arm und muss sich auf Anraten seiner Ärzte in den nächsten Wochen schonen.

