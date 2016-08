Klassiker der Woche: Barenboim wird Youtuber

Noch sind die Millionenklicks anderswo. Aber in Daniel Barenboims kürzlich eröffnetem Youtube-Kanal geht es ja auch nicht um Schminktipps oder angesagte Games, sondern um klassische Musik: um Brahms' erstes Klavierkonzert zum Beispiel. Oder, wie im hier gezeigten Clip, um Liszts «Les Funérailles».

Barenboim sitzt im Foyer des Berliner Schillertheaters am Flügel, spielt Motive aus den Werken, deutet sie. Auch ein bisschen etwas zum Drumherum erzählt er – etwa, dass Liszt der eigentliche Erfinder des Klavierrezitals gewesen sei, der Erste, der an seinen Klavierabenden nicht nur eigene Werke gespielt habe. Aber mehr als Stichworte, mehr als ein paar musikalische Antipper liegen nicht drin: Nach fünf Minuten ist Schluss. Längere Aufmerksamkeit traut der Pianist und Dirigent dem Youtube-Publikum nicht zu.

Ein bisschen wehmütig erinnert man sich da an die Werkerläuterungen von Leonard Bernstein, die so überraschend und tiefgründig, so witzig und persönlich waren, dass man sie (auch auf Youtube) heute noch gern anschaut. Wenn Bernstein über Musik redete, kam einem auch eine Stunde kurz vor – während Barenboims fünf Minuten sich manchmal ein wenig hinziehen.

Dutzende von Wünschen



Aber das macht nichts, jeder Youtuber fängt einmal an. Barenboim ist ein leidenschaftlicher Musiker und Vermittler, er wird seinen Ton finden und vielleicht auch einen Techniker, der etwas weniger brachial schneidet. Die Werke werden ihm nicht ausgehen – er braucht nur die Kommentarspalten zu lesen, da sind bereits Dutzende von Wünschen deponiert. Auch die politischen und sozialen Themen, die er neben den musikalischen ansprechen will, werden ihr Publikum finden: Da liegt bei einem, der das West-Eastern Divan Orchestra mit Musikern aus allen Teilen des Nahen Ostens mitbegründet hat, weit mehr drin als das, was er im bereits veröffentlichten Beitrag über Redefreiheit sagt.

Und wer weiss, vielleicht kommen dann auch die Millionenklicks. Als Interpret hat er sie ja schon fast: 856'107 User haben sich zum Beispiel Barenboims Interpretation von Beethovens Mondscheinsonate angehört. Knapp 17 Minuten dauert sie. Man sollte die User nicht unterschätzen.