Klassiker der Woche: Crashkurs für Weihnachtsmusiker

Man kann ja alles lernen bei Youtube. Weidenkörbe flechten, sich schminken, Differentialrechnen. Und natürlich auch Blockflöte spielen. Oder sagen wir: Die Finger so aufs Holz zu legen, dass es ungefähr wie «O du fröhliche» tönt. (Ein Video, mit dem die Produzenten dieser Aufnahme lernen könnten, dass man «fröhliche» mit h schreibt, gibts bestimmt auch).

Wer die Flöte nur an Weihnachten aus dem Etui nimmt, ist vielleicht froh um einen solchen Crashkurs. Über die grauenvolle Begleitung kann man ja hinweghören, die wird man unter dem Baum nicht haben - was auch den Vorteil hat, dass man das Tempo notfalls dem eigenen Virtuositätsniveau anpassen kann. Fragt sich nur, warum man ausgerechnet an Weihnachten Blockflöte spielen will, wenn man es doch sonst nie tut: Weil man denkt, das müsse so sein? Oder ist es doch irgendwie in tiefes menschliches Bedürfnis, an diesem Datum jene Traditionen hochzuhalten, um die man sich an den anderen 364 Tagen kein bisschen kümmert?

So oder so: In einer Zeit, in der alles anders wird, ist es schön zu wissen, dass manches gleich bleibt. Für die grossen existenziellen Änderungsvorsätze - (zum Beispiel: Endlich mal wieder regelmässig Blockflöte üben, oder: Nie mehr dumme Youtube-Videos schauen) - ist ja an Silvester noch Zeit. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)