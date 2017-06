Klassiker der Woche: Sommer, Frühling oder was?

Es muss ein klimatisch seltsames Jahr gewesen sein, das Jahr 1841. Der Winter brachte in Frankreich Kälterekorde und viel Schnee; der Frühling war dann ungewöhnlich heiss. Und im Sommer regnete es ständig, bei wieder ziemlich frösteligen Temperaturen.

Ob es damit zusammenhing, dass Hector Berlioz die Jahreszeiten in seinem damals entstandenen Liederzyklus «Les nuits d’été» durcheinandergebracht hat? Jedenfalls beginnen diese «Sommernächte» mit einem expliziten Frühlingslied. «Le printemps est venu, ma belle», singt Anne-Sophie von Otter in der zweiten Strophe dieser «Villanelle» – passend zur Tatsache, dass 1841 für einmal tatsächlich der Frühling der bessere Sommer gewesen zu sein scheint.

Aber eigentlich spielen Titel ja keine Rolle. Was zählt, ist das Lied selbst – und das gehört zu den ausserordentlich hübschen Exemplaren der Gattung. Nur rund zwei Minuten dauert es, aber es enthält harmonisch und melodisch mehr Überraschungen als manche Sinfonie; dabei wirkt es so leicht und beschwingt und entspannt, wie ein frühlingshaftes Sommerlied oder ein sommerliches Frühlingslied nur sein kann.

Illustre Nachbarn



Dies natürlich auch, weil die Sängerin in dieser Aufnahme Anne-Sofie von Otter heisst. Die schwedische Mezzosopranistin tendiert nie ins Schwüle; bei aller vokalen Wärme sorgt sie immer auch für eine angenehme Brise. Und der Dirigent Marc Minkowski, mit dem sie so oft zusammenarbeitet, unterstützt sie dabei: Seine Musiciens du Louvre spielen so klar und frisch, wie die Sängerin singt.

Die Gedichte, die Berlioz in diesem Zyklus vertont hat, stammen übrigens von seinem Nachbarn: Théophile Gautier. Wie eng die beiden verbunden waren, zeigt auch der Nachruf, den Gautier 1869 auf Berlioz schrieb; dieser sei «unter einem zornigen Stern» geboren worden, heisst es dort, in Anspielung auf sein ziemlich turbulentes Leben.

Auch die Zeit der «Nuits d’été» war kompliziert; Berlioz’ Ehe kriselte und scheiterte schliesslich, er begann eine Affäre, musste sein Geld als Bibliothekar verdienen. Vielleicht berührt die Unbeschwertheit dieser «Villanelle» auch deshalb: Weil man spürt, wie kostbar sie ist.

