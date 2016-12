Klassiker der Woche: Tanz der vier Schwäneriche

An Silvester spielen viele Theater wieder einmal Tschaikowskys «Schwanensee», und das Publikum wird warten auf den Tanz der vier kleinen Schwäne im 2. Akt, eine der berühmtesten Szenen des Balletts. Für die Uraufführung 1877 wurde sie von Lew Iwanow choreografiert, und noch immer wird (mehr oder weniger) nach dieser Vorlage getanzt.

Auch das Quartett von Les Ballets Trockadero de Monte Carlo halten sich so ziemlich an die Vorgaben, mit einer Einschränkung: Es tanzen für einmal Männer. Das ist ja sozusagen die simpelste Massnahme von Ballettparodisten: Man steckt Männer in die Tutus (die hier historisch korrekt eher knielange, weit schwingende Röcke sind), und schon ists lustig. Auf Youtube wimmelt es geradezu von kleinen Schwänen, die zu Schwänerichen geworden sind. Die meisten sind auch noch eher Watschler als Tänzer, das ist dann gleich noch ein Grund fürs Amüsement.

Oder doch nicht? Die vier von den Ballets Trockadero jedenfalls können tanzen, sogar auf Spitze (was Männer ja gemeinhin nicht können sollen). Was immer schiefläuft in dieser Aufführung, ist gewollt und hoch professionell ausgeführt. Es ist ja auch nicht irgendeine rasch zusammengeschusterte Unterhaltungsabends-Performance: Die New Yorker Truppe existiert seit 1974 und ist weltweit unterwegs mit ihren überaus liebevollen Parodien. Da geht es nicht drum, ein Stück oder eine Kunstform lächerlich zu machen, es sind schon fast eher Hommagen – witzige, aber nie plumpe.

So muss man hier nicht nur wegen der dürftigen Bildqualität zweimal schauen, um sich sicher zu sein, dass da tatsächlich Männer in den Kostümen stecken. Es sind kleine Irritationen, die das Gesamtbild stören, gezielte Fehlerchen, mit denen die Vorlage überdreht wird. Der Sturz des vierten Schwans ist schon fast ein bisschen zu viel für diesen Stil; aber der streng choreografierte Empfang der Huldigungen ist dann wieder ganz, wie es sich gehört. Nur lustiger. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)