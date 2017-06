Es geht um Umsatz, nicht um Nächstenliebe

«Was hets au hit eso fill koomisch aazoogeni Lit?» Eben haben sie noch über die Vorzüge von Vitamintabletten gesprochen, die beiden süssen alten Damen im «Drämmli». Nun blicken sie staunend an den bunten Gestalten auf und ab, die da laufend zusteigen. «Ah joo, s isch jo wieder Aart!» Genau. Und das Kunstvolk hat einmal mehr alles gegeben, um Basel ein bisschen schicker zu machen. Trends dieses Jahr: Kimonoartiges (für sie und ihn!), alles in Metallic-Optik und: Man trägt wieder Grasgrün, Herrschaften!

Wunderbar sieht das aus, wenn sie abends auf dem Messeplatz zusammenkommen – und für einmal nicht bloss Cüpli schlürfen, sondern sich im Armdrücken versuchen oder im Kegeln, im Minigolf und im Ringwerfen. Claudia Comte, die Schweizer Kunsthoffnung der Stunde, hat für das Herz der 48. Art Basel so etwas wie einen stylischen Jahrmarkt entworfen. Für drei Franken kann man sich da nach Herzenslust vergnügen; und wer schon immer mal mit riesigen Augäpfeln auf Kaktus-Kegel zielen wollte, sollte sich diese Chance jetzt nicht entgehen lassen.

Hier kocht der Künstler

Spielspass für alle, heisst die Devise, auch wenn der Titel von Comtes Werk zumindest andeutet, dass man eben nicht immer gewinnen kann: «Now I won» prangt in riesigen, aus ganzen Baumstämmen gezimmerten Lettern über den Jahrmarktbuden. Das liest sich eleganterweise identisch, wenn man sich den Buden von hinten her nähert, von da, wo eine steil aufsteigende, perfekt gepflegte Rasenrampe die Budenlandschaft zur Strasse hin abgrenzt, Sprinkler und «Betreten verboten»-Schildchen inklusive. Spass muss sein, aber bei einem 1-A-Rasen hört er dann eben doch auf.

Klare Grenzziehung: Sie gehört seit jeher zum Kunstzirkus. Und ganz besonders zur Art Basel, wo die breite Masse jeweils erst in der zweiten Wochenhälfte Zutritt erhält. Dann, wenn die «First Choice VIPs» schon längst ausgesucht haben, was ihnen gefällt. Und selbst unter ihnen herrscht strenges Kastendenken: Subodh Gupta aus Indien hat am Ende der grossen Halle, wo die «Art Unlimited» alle raumsprengenden Arbeiten der Messe versammelt, so etwas wie eine Edelkantine eingerichtet. Einen wohnzimmergrossen Pavillon, erbaut ganz aus Kochgeschirr, welches an Tausenden von Nylonfäden von der Decke baumelt und dabei Schrägdach und Wände formiert. Es klappert dezent und riecht verlockend aus dem Inneren des Häuschens, wo der Künstler während der Preview Days höchstpersönlich am Herd stand und für die Besucher kochte, weil – so las man auf dem aufliegenden Infoblatt – gemeinsames Essen mehr verbinde als alles andere.

Kunst Auf dem Art Parcours durch Basels Altstadt: Auf berühmten Plätzen und versteckten Hinterhöfen lässt sich grossegratis finde. Video: Lea Koch

Etwas aufgetischt bekam natürlich trotzdem nur, wer über eine gewisse Kaufkraft verfügt. Denn hey: This is Art Basel. Da gehts um Exklusivität, nicht um Kommune. Um Umsatz, nicht um Nächstenliebe. Manche Galeristen machen hier 50 Prozent ihres Jahresumsatzes, heisst es, und knüpfen Kontakte für weitere 25 Prozent. Sprich: Bei ihnen muss es einschenken. Derweil sie uns immerhin mit ganz viel Schönheit beschenken. Und, wenns besonders gut kommt, sogar mit Kontemplation: David Claerbout, Künstler-Topshot aus Belgien, hat Disneys «Dschungelbuch» neu verfilmt. Und zwar so, dass es nicht mehr um Mowglis Geschichte geht, die Balu, Bagheera und Co. mit Gesangseinlagen untermalen. In der neuen Version tun die Tiere vielmehr genau das, was sie in der freien Wildbahn tatsächlich machen. Und das ist, zum grössten Teil: vor sich hinleben.

Man sitzt also da und schaut den Elefanten, Panthern und Aasgeiern beim Dösen zu, was inmitten von Küsschen-Küsschen und Selfie-Stick-Gerangel geradezu erschütternd wohltuend ist. (Wer jetzt Blut geleckt hat und mehr von Claerbouts Entschleunigungskunst will, gehe ins nahe Schaulager in Münchenstein, wo er den Zerfall des Berliner Olympiastadions in Echtzeit simuliert. Grosses Kino!)

Gleich um die Ecke beweist derweil Peter Stämpfli mit einem gigantischen Pneuabdruck zweierlei. Erstens, dass die Pop-Art noch immer Kraft in den Gliedern hat. Und zweitens, dass die Schweiz auf diesem Gebiet durchaus ein paar Worte mitreden kann. Ein Anruf bei der verantwortlichen Galerie in Paris ergibt, dass das Ding für 520'000 Euro zu haben ist. Kein Wunder, heisst es ­«Royal».

Trump macht sich bemerkbar

Eher präsidial denn königlich gehts ein paar Schritte weiter her. US-Plakatmeisterin Barbara Kruger hat in Grossbuchstaben zu einem vor Ironie triefenden Rundumschlag ausgeholt: «Our people are better than your people», steht da auf einer meterhohen Wand. Und weiter: «More intelligent, more powerful, more beautiful, and cleaner. We are good and you are evil. God is on our side. Our shit doesn’t stink and we invented everything.» Kruger schuf das Werk 1994, aber man muss leider zugeben, dass es besser ins trumpsche Zeitalter passt. Überhaupt macht sich der Bulldozerrepublikaner auffallend oft an dieser Art Basel bemerkbar: Bei Donald Moffetts Audioarbeit «Impeach» wird man gleich im 360°-Radius mit der Abgeordnetenrede zur Affäre Bill Clinton beschallt; wobei die Gesichter der Lauschenden darauf schliessen lassen, dass man sich lieber den aktuellen Präsidenten im Kreuzfeuer wünschte.

Auch schön: die begehbare Installation «Amerikkka» des Brasilianers Cildo Meireles (ja, die drei k im Titel beziehen sich natürlich auf den Ku-Klux-Klan). Am Boden liegt ein «Teppich» aus weissen Holzeiern, zwei Meter darüber baumelt eine «Decke» aus Tausenden von Patronenhülsen. Willig folgen die Besucher der Aufforderung, aus ihren Schuhen zu schlüpfen und über die Eier zu staksen. Das tut zwar etwas weh an den Füssen, gibt aber ein prima Foto­sujet ab.

Noch glücklicher werden die Selfie-Jäger nur im Spiegelkabinett des Chinesen mit dem melodischsten Namen dieser Art: Song Dong hat einen Haufen Fensterrahmen von Abbruchhäusern aus seiner Heimat zu einem Pavillon aufgetürmt und das Ganze mit buntem Spiegelglas gespickt. Man kann sich darin von vorn, von oben und von unten fotografieren – und dabei erst noch ein Statement gegen die mutwillige Zerstörung historischer Bauten im Namen des Wirtschaftswachstums machen. Nie war Sozialkritik hübscher.

Willkommen auf dem Rummelplatz!

Andererseits: Wo, wenn nicht an der Art, ist auch im Juni Weihnachten? Philippe Parrenos Christbaum funktioniert elf Monate im Jahr als Kunstwerk, im Dezember als Wohnaccessoire. Wo sonst findet sich nicht nur ein einziger Flaschentrockner von Marcel Duchamp, sondern deren 73? Die Waliserin Bethan Huws hat zwei Jahre lang gesammelt; finden Sie heute mal einen Flaschentrockner, und dann noch einen hübsch abgewrackten! Und wo sonst kann man in der Mittagspause einen «Snäk» von Starköchin Tanja Grandits essen? Den Pouletsalat mit Sesam-Miso-Dressing fanden wir allerdings etwas trocken, ehrlich gesagt.

Art Basel: 300 Galerien, 4000 Kunstwerke, 27'000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Dazu 65'000 Besucher und Abermillionen Umsatz. Oder um es mit Claudia Comte zu sagen: Willkommen auf dem Rummelplatz!

Die Art Basel ist ab heute öffentlich zugänglich und dauert bis Sonntag. (Tages-Anzeiger)