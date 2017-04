Das Monster im Backoffice

Es ist ganz selten geworden, dass man Harald Haerter noch an der Gitarre hört. Sein Spiel ist legendär, doch der 1958 geborene Zürcher, der heute in Bern lebt, tritt kaum mehr auf. 2004 war es, da habe er sich «erschöpft» gefühlt nach den jahrelangen Tourneen durch die halbe Welt: «Die vielen Konzerte überstiegen mit der Zeit meine seelische Belastbarkeit.» Doch wenn Harald Haerter manchmal der Einladung folgt für einen Auftritt und wenn man ihn dann spielen sieht, dann ist das immer noch ein Erlebnis, das sich ins Gedächtnis brennt: Der Gitarrist duckt sich wie einst, und sein ganzer Körper gerät ins Spiel. Kommt der Strom für seine E-Gitarre etwa aus ihm? Man versteht den bekannten US-Jazzsaxofonisten Michael Brecker, der im Zürcher «einen absoluten Monster-Gitarristen» sieht.

Nach 2004 trat Harald Haerter also kürzer. Und doch spürte er wieder den Drang, etwas zu machen. In diese Zeit fiel der Entscheid, das Schweizer Jazzlabel Unit zu übernehmen, das 1983 aus einer Musikerinitiative gegründet worden war. Haerter führt es bis heute. Macht man mit ihm einen Termin ab, kann er schon mal schreiben: «Ich habe leider fast keine Zeit, da mich Label-Tagesgeschäft, Booking, Koordination und Fundraising Tag und Nacht auffressen.» Bedingt durch die Tonträgerkrise sind in der Schweiz kaum mehr funktionierende Plattenfirmen für Jazz übrig geblieben. Will ein Schweizer ein Album herausgeben, bleibt oft nur Unit.

Ein Album mit John Zorn

Hiesige Jazzmusiker zwischen 20 und 40 hätten es karrieremässig schwer, sagt Haerter: «Bei mir waren die Bedingungen noch hundertmal einfacher.» Und doch bleibt die Laufbahn des Gitarristen erstaunlich. Mit 14 begann er auf der ­Gitarre, übte wie besessen und schaffte nebenher das Gymnasium («mit vier Komma null, null, null, null durch die Matur»). Nach dem Studium von 1980 bis 1984 am Berklee College of Music ging es steil aufwärts. Hunderte von Konzerten spielte Haerter ab 1985 mit dem Intergalactic Maiden Ballet, das eine Mischung aus Funk, Free, Bop und Rock bot; auf dem Album «Square Dance» (1989) wirkte John Zorn mit.

«Ich habe tief drin in mir diesen Drang, das Beste zu machen», glaubt ­Haerter. Er erklärt sich das mit seinem Vater, der eine internationale Koryphäe war als Ingenieur für Tunnelbelüftungssysteme. Es folgten Bands mit den wichtigsten Tenorsaxofonisten des Jazz: ­Dewey Redman, Joe Lovano, Dave Liebman, Michael Brecker. Brecker war selbst auf Haerter zugekommen. Der Saxofonist glaubte, eine Musik zwischen festen Strukturen und Hochenergie am besten mit diesem Gitarristen realisieren zu können. Was das heisst, hört man auf Haerters letzter Produktion, «CatScan II» (Unit 2007), genauer auf «GBT» mit Michael Brecker, einem zehnminütigen Konzertmitschnitt.

Was für ein Feuer!

Das erste Solo nimmt sich Haerter, zuerst in unaufgeregten Noten, dann in schnellen Achteln und in den Höhenlagen: Was für ein Feuer! Was für eine Behändigkeit! Nach vier Minuten ist Schluss. Riesenapplaus. Was kann ein Solist danach noch sagen? Michael Brecker treibt das Stück in die reine Energie. Es ist eine rot glühende, unglaubliche Nummer. Heute, sagt der Gitarrist, brauche er solche Momente neben internationalen Jazzgrössen nicht mehr. «Mein Ego verschwand in den drei Jahrzehnten des Musizierens immer mehr. Und am Schluss genügte es mir, grossartige Musik einfach zu hören und in die Arbeit eines Labels einzusteigen.»

Er glaubt, dass es in der Schweiz viele talentierte Jazzmusiker gibt, die nicht die Position haben, die sie verdienen: «Nehmen wir den welschen Pianisten Yannick Delez: Warum kennt man diesen souveränen Instrumentalisten nicht, den deutschen Pianisten Michael Wollny aber schon? Ganz einfach: Das deutsche Label Act hat die Mittel, Wollny zu fördern. Wollny ist gut, keine Frage. Ich könnte aber 30 gleichwertige Pianisten nennen.» Für Labelchef Haerter bleibt ein physischer Tonträger das «Grundmodul für alles», auch im heutigen Musikgeschäft. Die CD sei für den Musiker nach wie vor zwingend, meint er, alles Digitale sei nur ein Abbild des physischen Tonträgers. «Die CD ist Bedingung, um eine Band vorwärtszubringen und zusammenzuhalten.»

Ein launisches Geschäft

Gleichzeitig erfährt Haerter gnadenlos den Strukturwandel in der Musikwirtschaft. Unit generiere durch CDs und Downloads nur noch ein paar Tausend Franken pro Jahr. Nicht zuletzt finanziert sich seine Plattenfirma durch die sogenannten Label-Fees, einen Geldbetrag, mit dem sich die Musiker bei ihm einkaufen. Dazu kommen Zuwendungen privater Mäzene und Stiftungen. Und die Musiker? «Primär verdienen kann man heute beim CD-Verkauf nach Konzerten», so Haerter. Doch da gehen die Probleme weiter. Für improvisierende Musiker sei es auch mit riesigem persönlichem Einsatz fast unmöglich geworden, internationale Tourneen zu machen.

Und da setzt die längerfristige Strategie seines Labels an. Seine Aufgabe sieht Harald Haerter heute wesentlich auch darin, Konzerte für seine Musiker zu akquirieren – vor allem im deutschsprachigen Raum. Seit etlichen Jahren finden darum «Unit-Nights» statt, etwa im ­A-Trane in Berlin, in der Unterfahrt in München, im Sunset in Paris oder im Porgy & Bess in Wien. Und doch bleibe das alles «ein launisches Geschäft», sagt Haerter: «Und ohne dass ich das als Kampfthema formulieren möchte: Ein Bruchteil dessen, was in die Klassik fliesst, würde schon genügen, und wir könnten viel bewirken für die hiesige, hochkreative Jazzszene.»

Er hält inne. Zwei Stunden hat er über Jazz gesprochen und über die Arbeit für ein Label. Er hat schnell gesprochen, euphorisch, fast selbstvergessen. Genau so, wie er damals spielte, als er noch der Monster-Gitarrist war.

