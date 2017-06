Depeche Mode spielten Zürich in Trance

Lange hat es gestern nicht gedauert, bis eine gewisse Betriebstemperatur erreicht war. Schon beim vierten Stück, «A Pain that I'm Used To» vom Album «Playing The Angel», gespielt in der hastigen Remix-Version von Jacques Le Contes, tanzten bereits die 30'000 bis weit in die hinteren Reihen. Es war zu diesem Zeitpunkt schon deutlich: die Band ist nicht gekommen, um ein Programm herunterzuspielen. Dave Gahan, Martin Gore und Andy Fletcher, ergänzt mit Drummer Christian Eigner und Keyboarder Peter Gordeno, sind an diesem Sommerabend angetreten, zu begeistern.

Man hat ja einen Steigerungslauf erwarten können von einer Band, die seit mehr als 30 Jahren weltweit Stadien füllt und deren erstaunliche Anhäufung an Pophits immens ist. Nach einem schweren, aber nicht ungeglückten Start mit den neuen Stücken «Going Backwards» und «So Much Love», wussten die Zuschauer jedenfalls, dass noch einiges vor ihnen liegt. Und Depeche Mode machten sich daran, diese Erwartungen zu erfüllen.

Dompteur der Massen

Mehr noch: Das, was man hier zu hören bekam, war eine Lektion darin, wie man ein Stadion in Trance spielt. Begonnen bei der Akustik: die Synthie-Flächen, besonders deutlich etwa bei der anrührenden Ballade «Cover Me» vom neuen Album, waren schneidend und glasklar selbst auf den Seitenrängen oder ganz hinten im Stadion. Der Bass des Drummers Christian Eigner wummerte so wuchtig wie ein Donner, selbst die Techno-Stücke («World in My Eyes») spielte er so exakt wie ein Computer.



Dazu kam ein entspannter, verdammt attraktiv ausschauender Dave Gahan im leuchtend roten Jacquet, mit Schnäuzchen und in hochackigen Stiefeln, der seine Rolle als Dompteur der Massen mit einem Gespür für Theatralik vollführte. Durch seine zur Schau gestellte, physische Präsenz reisst der 55-Jährige nicht nur mit, er lässt sich seinerseits auch tragen von den Zehntausenden, die jede seiner Regungen mit Jubel kommentieren. Mal lächelt er, mal singt er sich die Seele aus dem Leib. Man schaut hier einer entspannt aufspielenden Band zu. Das gilt besonders für Martin Gore, den Songwriter und Ruhepol.

Das Stadion schmilzt zum ganz kleinen Ort

Als Depeche Mode nach knapp zwei Stunden, noch vor dem Zugabenblock, «Never Let Me Down Again» auf «Enjoy The Silence» folgen lassen, ist der stimmungstechnische Höhepunkt erreicht. Erstes Stück zerdehnt die Band über fast zehn Minuten zu einer Art Dancefloor-Version, was genau richtig ist, zweites dann schliessen sie wie einen DJ-Mix an dieses an, fast so, als möchten sie die Intensität, die dieses Stadion nun ergriffen hat, um keinen Preis verlieren; ja, zu diesem Zeitpunkt war das Stadion zu einem ganz kleinen Ort zusammengeschmolzen. Es konnte einem kalt den Rücken hinunter laufen.



Es war ein grandioses Konzert.

