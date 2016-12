Der Pop des Jahres

Das Jahr war erwiesenermassen schrecklich, aber sein Soundtrack war gut. Viele herausragende Alben sind 2016 erschienen, gerade auch, um die Schrecklichkeiten zu kommentieren, welche die Welt umtrieben. Und natürlich geht es jetzt wie immer nur noch darum, die allerbeste all dieser Alben zu küren, kurzum das Album des Jahres.

Dazu führen wir zahlreiche Bestenlisten zusammen, die in den vergangenen Wochen in den Musikzeitschriften und -blogs veröffentlicht wurden. Die Website Album of the Year hat die grösste Arbeit bereits erledigt und die englischsprachigen Listen zu einer einzigen Liste gerafft. Die zweite Liste, die wir konsultieren, ist Metacritic: Hier werden die Punktzahlen von Originalkritiken verglichen, die über das ganze Jahr hinweg erschienen sind. Ein drittes Zwischenergebnis haben wir selbst aus den Jahreslisten der drei wichtigsten deutschsprachigen Musikzeitschriften – «Musikexpress», «Rolling Stone» und «Spex» – errechnet. Die Ergebnisse aus diesen drei Listen haben wir durch ein einfaches Punktesystem wiederum zusammengerechnet.

Eine Siegerin, ein Sieger

Und somit wird der Blick frei auf die zehn Platten, die von der englisch- und deutschsprachigen Kritik für die besten dieses Jahrgangs gehalten werden. Und siehe da: So eng war die Ausmarchung noch nie, schon gar nicht im letzten Jahr, als Kendrick Lamar überlegen gewann. Zum ersten Mal gehört die Platte des Jahres sogar ex aequo zwei Künstlern, nämlich Beyoncé Knowles (für «Lemonade») und David Bowie (für «Blackstar»). Und vielleicht ist ja das genau das richtige Resultat nach diesem seltsamen Jahr: ein todkranker weisser Mann und eine wütende schwarze Frau haben 2016 die dringlichste Musik veröffentlicht.

Seine letzte Single: David Bowie mit «Lazarus».

Beyoncé wird politisch: Die Single «Formation».

Auf dem dritten Platz steht die kleine Schwester von Beyoncé, nämlich Solange Knowles, die mit «A Seat at the Table» zwar nur wenige einzelne Bestenlisten anführt, die aber bei den meisten Kritikern in den ersten zehn Rängen landete und damit im Ergebnis zu Recht so weit vorne steht. Auf den weiteren Plätzen folgen die Platten von Nick Cave, Radiohead, A Tribe Called Quest, Frank Ocean, Leonard Cohen und Bon Iver. Damit haben wir die neun Künstlerinnen und Künstler beisammen, die es in allen drei zugrunde liegenden Listen in die Top 15 geschafft haben. Auf Platz 10 der besten Platten des Jahres setzen wir hier einfach mal Kate Tempest mit «Let Them Eat Chaos», die in den USA kaum zur Kenntnis genommen wurde und deshalb aufs Ganze chancenlos war.

Haar wird politisch: «Don't Touch My Hair» von Solange.

Europa ist verloren: «Europe Is Lost» von Kate Tempest.

Vergleicht man die einzelnen Listen, fällt auf, dass David Bowies letzte Platte durch seinen Tod aufgewertet wurde: Während er in den englisch- wie auch in den deutschsprachigen Bestenlisten zum Ende des Jahres jeweils zuoberst steht, waren die Kritiker noch nicht ganz so überzeugt, als die Platte im Januar nur zwei Tage vor Bowies Tod erschien: Bei Metacritic steht «Blackstar» auf dem neunten Platz, während Beyoncé dort hinter Nick Cave auf Platz 2 figuriert. Also legten Bowies neue Songs im Ansehen der Kritiker erst noch deutlich zu, nachdem sie als finales Statement des Briten erkennbar wurden.

Die Limonade blieb frisch

Umgekehrt fiel Nick Caves «Skeleton Tree» zwischen September, als die Platte erschien, bis Dezember noch zurück: Auf den englischsprachigen Jahresbestenlisten kam er nur noch auf Platz 10. Und auch Leonard Cohen fiel von Oktober bis Dezember von Platz 3 auf Platz 15 zurück. Dies, während Beyoncé ihren zweiten Platz hielt. Ihr «Lemonade» beeindruckte also nicht nur im ersten Moment, sondern hielt sich als wuchtiges Statement für das schwarze Amerika bis Ende Jahr.

Der Sohn ist verloren: Auf «Jesus Alone» trauert Nick Cave um seinen verstorbenen Sohn.

Und noch ein Abschied: «You Want It Darker» von Leonard Cohen.

Weiter geht es übrigens mit neuer Popmusik schon am 1. Januar: Dann erscheint das neue Album von Brian Eno. Die ersten Favoriten für die beste Musik von 2017 lancieren ihre neue Platte dann am 27. Januar: Es sind die drei jungen Briten von The XX. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)