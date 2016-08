Diese Nummer ist nicht mehr in Betrieb

Was eben noch wie die Zukunft klang, ist heute schon historische Aufführungspraxis. Es ist der zweite Abend des Zürich Openair, und auf der Hauptbühne stehen die Chemical Brothers, eine Gruppe, die 1989 in Manchester gegründet wurde, zur richtigen Zeit am richtigen Ort also, um teilzuhaben an einem Projekt, das die Popszene durch die ganzen 1990er-Jahre hindurch beschäftigen sollte, am Engtanz nämlich von alter Rock- und neuer Technomusik. Heisse Intensität in kalter Motorik.

Big Beat hiess das damals, und den grössten Durchschlag hatten zumindest eine Saison lang Tom Rowlands und Ed Simons, das war 1997, und ihr Album «Dig Your Own Hole» paukte gleichermassen über die Dancefloors wie durch die Indiediscos.

Tod im Echo

Fast zwanzig Jahre sind vergangen, und die Chemical Brothers waren nie ganz weg, aber auch nie mehr ganz da. Im letzten Jahr haben sie nochmals eine neue Platte aufgenommen, «Born in the Echoes», sie hat ihre Verdienste und wurde von der Kritik auch ganz gut aufgenommen. Der Auftritt aber, den Rowlands und Simons hinter ihren Konsolen an diesem Abend hinlegen, er klingt nun eher wie ein langsamer, dumpfer Tod in den Echos einer alten, einer sehr alt gewordenen Musik.

Zwar holt das Duo so einiges an lautstarken Effekten aus seinen brüllenden Apparaten und unermüdlichen Beatmaschinen, aber zumeist klingt es halt doch nur nach dem Abbrennen alter Trendfürze. Das hält heutzutage nicht einmal mehr ein Publikum vor der Bühne, das soeben ein Set des vollkommen unerklärlichen Jack Garratt durchgestanden hat: Schon bald lichten sich die Reihen auf dem Festivalgelände in Rümlang.

Ein kurzer Jam

Nun gut, zwischen all dem Techno vom Grabbeltisch, zwischen all den langweilig sich anpirschenden Beatgewittern gibt es doch einen kleinen Höhepunkt: In «Go», der ersten, zu Recht erfolgreichen Single des aktuellen Albums, ringen sich Rowlands und Simons zu so etwas wie Engagement durch. Farbige Discopatterns rattern durch den Song, Synthies kullern lustig über den Beat, und dann putschen die Chemical Brothers den Song zu einem sauren, verdrehten Acid-House-Jam auf, der zwar auch nicht gerade wie eine Neuformulierung von Tanzmusik klingt, der aber zumindest noch daran erinnert, von welch entgrenzender Kraft die Musik dieser Band mal war.

Doch bald ist die Musik wieder belanglos, und je belangloser sie wird, umso bedeutsamer nehmen sich die Visuals aus. In sowas wie Kirchenfenstern erscheint der Erlöser am Kreuz, und eine Käferplage macht sich auf in die Laserlandschaft. Es melden sich Vocoderstimmen, aber wer will sie noch hören? (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)