George Michael ist gestern verstorben...

...das kommt für mich absolut unerwartet. Man hat lange nichts mehr von ihm gehört. Wenn wir mit meiner Firma ABC Production anfragten, hiess es stets, es sei keine Tour geplant. Aber das ist nichts Besonderes bei Künstlern, sie brauchen ihre Pausen.

Was machte George Michael als Musiker aus?

Seine Kreativität. Immer wieder wagte er Neues. Er hatte seine Hochs und Tiefs, stand aber immer wieder auf. So gelang ihm nach der Trennung von Wham! eine beeindruckende Solokarriere. Seine Kreativität zeigte sich in seiner Stimme, den Arrangements – und auch bei seinem letzten Schweizer Konzert im Oktober 2011, als er mit einem 70-köpfigen Symphonie-Orchester auftrat.

2011 im Zürcher Hallenstadion war nicht das einzige Mal, dass Sie George Michael in die Schweiz holten.

Meines Wissens haben wir alle seine Schweizer Solokonzerte organisiert, es dürften drei oder vier gewesen sein. Alle waren sie toll, aber das letzte war wunderschön. Er spielte gut, war in Form – umso mehr war ich überrascht, als er später wegen Drogenproblemen eingeliefert wurde. Ich weiss nicht, ob er sich je wieder ganz erholt hat.

Wie haben Sie George Michael persönlich erlebt?

Sehr zurückhaltend. Er war immer gut beschützt von seiner Entourage, man kam kaum an ihn heran. Eigentlich etwas, was man eher von den jüngeren Stars kennt. Ich habe nur einmal mit ihm gesprochen und ihm die Hand geschüttelt, als er in Begleitung seines Managers war. Er hatte aber auch ein anderes Gesicht: Auf der Bühne war er extrovertiert, ausserdem war er bekannt für seine Eskapaden.

Wenn wir an George Michael denken, kommt oft als erstes «Last Christmas» in den Sinn – ein Song mit einigem Nervpotential.

Es ist bestimmt auch nicht mein Lieblingslied. Dennoch werden seines Songs Jahrzehnte in Erinnerung bleiben. George Michael gehörte zu den alten Ikonen. Wenn Sie Mick Jagger hören, dann macht es klick, und wissen, das sind die Stones. Bei George Michael war das gleich. Diese Ikonen haben das Musikgeschäft geprägt. Man kennt ihre Stimmen, ihre Lieder. Erst Rick Parfitt (Gitarrist von Status Quo, der am Samstag verstorben ist, Anm. d. Red.), jetzt George Michael... unglaublich, wer uns alles verlassen hat dieses Jahr.

Man ist beinahe froh, dass das Jahr bald zu Ende geht.

Das ist auch ein Teil von meiner Geschichte. Diese Musiker begleiten mich seit 45 Jahren im Geschäft, und jetzt gehen sie einfach. Das ist traurig. Wenn all die Grossen nicht mehr da sind, die Ikonen, dann fehlt im Musikbusiness etwas. Von den Jungen kann kaum einer ihre Lücke füllen. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)