Im Himmel ein Rauschen

Beyoncé, Drake oder Adele gehören zu den Nominierten, wenn die Musikindustrie am 12. Februar in Los Angeles wieder die Grammy Awards vergibt. Gut möglich aber, dass an diesem Abend auch der Familien- und Freundeskreis und nicht zu vergessen die Katze von Cushman W. Crary geehrt wird. Der traf sich am 24. November 1898 in einem Vorort von Chicago zu Thanksgiving und versammelte sich rund um den Phonographen, um zweieinhalb Verse aus dem Psalm 103 zu lesen und gemeinsam «Nearer, My God, to Thee» zu singen.

Sollte der Clan der Crarys den Grammy für das beste historische Album mitgewinnen, dann wird er ihn im Staples Center aus naheliegenden Gründen nicht persönlich entgegennehmen. An seiner Stelle würden Richard Martin und Meagan Hennessey aufs Podium steigen, das Gespann hinter Archeophone Records. Das kleine amerikanische Plattenlabel hat sich auf die Musik der «akustischen Ära» spezialisiert, also aus den Jahren bis etwa 1925, als die Aufnahmen noch nicht – etwa über Mikrofone – elektrisch verstärkt wurden.

Profis und Hausmusiker

Sein Hauptprojekt waren in diesem Jahr die drei CDs von «Waxing the Gospel». Sie sammeln 102 religiöse Aufnahmen aus den USA von 1890 bis 1900: Gesangsquartette, Solorezitale oder auch nur Glockenläuten, und dazu die Aufnahmen von Dwight Moody und Ira Sankey, die als singender und predigender Wanderzirkus durch das Land tingelten. Das Third Great Awakening, also jene dritte religiöse Welle, welche die USA ab 1850 erfasst hatte, kam allmählich ans Ende. In der Produktion der gerade entstehenden Musikindustrie schlug es sich allerdings noch in zahllosen Beiträgen religiöser Hymniker nieder, aber auch in den Heim- und Hobbyaufnahmen aus gut situierten Bürgerhäusern, wie sie etwa die Crarys hinterlassen haben.

1890 war die Geschichte der Tonaufnahme noch jung. Am 9. April 1860 hatte der Franzose Édouard-Léon Scott de Martinville das Volkslied «Au clair de la lune» in ein Gerät gesungen, das er Phon­autograf nannte und das seine Stimme aufbewahren, aber nicht wiedergeben konnte. Das Lied abzuspielen, gelang Forschern erst 2008, und seither gilt es als die älteste Aufnahme einer menschlichen Stimme. 1877 stellte Thomas Edison den Phonographen vor, das erste brauchbare Aufnahme- und Abspielgerät, doch erst die verbesserte Version von 1888 ­eroberte den Markt, gleichzeitig mit dem Grammofon, das Emil Berliner kurz zuvor präsentiert hatte.

Die Kirche kommt heim

Mit dem Vaterunser, das Berliner wohl 1890 in das Aufnahmerohr seines Geräts sprach, setzen die drei CDs ein. Die Sammlung dokumentiert eine ungekünstelte Volksfrömmigkeit, die durch die moderne Welt herausgefordert wurde – eine Welt mit Fabriken, Autos, Telefonen und der Weltausstellung von 1893 in Chicago. Ebenso war es in besseren Häusern bald normal, ein Grammofon (auf dem Schellackplatten liefen) oder einen Phonographen (der Wachszylinder abspielte) zu besitzen. Auf ­diesen Geräten liefen auch religiöse ­Gesänge. Sie trugen, wie die Macher der Sammlung im Begleitbuch schreiben, «die Kirche aus der Kirche heraus».

Die Wirkung auf die Herde war zweischneidig. Wo der in trauter Stube anhebende Sakralgesang beim einen Hörer den Glauben vertiefte, verschuf er dem nächsten religiöse Erleichterung: Er musste nicht mehr selber singen oder murmeln, ja, nicht einmal mehr zur Kirche gehen, um das Wort Gottes zu empfangen. Die Religion ab Platte dürfte so auch zur Entfremdung der Gesellschaft vom Glauben und zu dessen Privati­sierung beigetragen haben: Man konnte den Sermon jetzt abschalten, wenn wichtigere Verpflichtungen riefen.

Davon ist auf «Waxing the Gospel» noch nichts zu hören, im Gegenteil. Die meisten dieser Aufnahmen sind von einer oft rührenden Ernsthaftigkeit und Naivität, verborgen hinter dem flackernden Rauschen der altertümlichen Technologie. Dabei bergen die CDs ein paar musikhistorische Sensationen – so die vermutlich erste Aufnahme einer Arie aus der «Schöpfung» von Joseph Haydn (1897), die einzige erhaltene Aufnahme von Fanny Crosby (1897), die rund 5000 religiöse Hymnen komponiert haben soll, und natürlich die allererste Aufnahme von «Swing Low, Sweet Chariot» durch das Standard Quartette. Sie ist 15 Jahre älter als die Version des Fisk ­Jubilee Quartet von 1909, die lange für die älteste gehalten wurde.

Dieses Spiritual wurde buchstäblich aus dem Abfall gerettet und bleibt ein prekärer Hörgenuss. Die Melodie ist überwuchert vom Schleifen und Rauschen, und eher als 120 Jahre klingt sie wie 1200 Jahre alt. Horcht man aber den Schatten der Stimmen, die aus den Rissen des Wachses aufsteigen, dann passiert etwas Ähnliches wie bei «Au clair de la lune»: Die brüchige Soundqualität steigert nur die Faszination, die von der Darbietung ausgeht – klingt sie doch erst recht wie die Nachricht aus einer nicht-stofflichen, unzugänglichen Welt. Heutige Sänger wie etwa der kanadische Countertenor Ian William Craig betreiben an ihren Rechnern sehr viel Aufwand, um ihre Lieder derart entrückt, ja überirdisch klingen zu lassen.

Natürlich funktioniert dieser Knistereffekt erst heute, da wir uns an eine ­klinisch operierende Studiotechnik gewöhnt haben. Wer aber noch mit jener archaischen Aufnahmetechnik arbeitete, musste sich etwas anderes einfallen lassen, um seine Gospelnummern ins transzendentale Rauschen des Äthers einzuschreiben. Eine der originellsten Lösungen fand Washington Phillips, Sohn eines befreiten Sklaven, Kleinbauer und Störprediger in der texanischen Provinz. Schon kurz nach der Jahrhundertwende war er mit einer seltsam verbauten Doppelzither unterwegs, die er Manzarene nannte. 1907 hatte erstmals eine Lokalzeitung über diesen Sänger geschrieben und über sein Ungetüm, das indes noch filigraner klang als eine Harfe. Die nächste überlieferte ­Notiz aus seinem Leben stammt von 1927, als Phillips die ersten seiner 18 Songs einspielte. 16 davon haben überlebt und sind jetzt in einer vorbildlich recherchierten Neuausgabe erschienen. Diese CD dürfte selbst für Atheisten eines der schönsten und ergreifendsten Gospelalben der Geschichte sein.

Phillips sang seine Lieder in den tiefen Farben des Blues, ganz in der Tradition der afroamerikanischen Sorrow Songs, die ihr ganzes Hoffen und Sehnen himmelwärts richteten. Seine Stimme war fest, wie vermutlich auch sein Glaube; und doch ist heute noch zu hören, wie etwas an ihm nagte, womöglich die Armut und die Gewalt, die er nur schon in seiner kleinen Nachbarschaft sah. «There’s some who was poor and often despised / They looked up to heaven with tear-blinded eyes»: Von den Randständigen, die mit nassen Augen in den Himmel starrten, sang er in seinem erstaunlichsten Lied, in «What Are They Doing in Heaven Today?».

Das Rauschen ist die Botschaft

Alle Zeilen dieses Liedes konnten die Frage aber nicht beantworten, was so ein Mensch macht, wenn er im Himmel droben angekommen ist. Doch liess die Manzarene keinen Zweifel daran, dass dies etwas Schönes, etwas Unschuldiges sein würde – ein Hüpfspiel vielleicht oder ein Ausflug in den Lamettawald. Auf seiner verkrüppelten Zither spielte Phillips ein berückendes Gespinst aus fast körperlosen, silbern flirrenden, sich im Nachhall schichtenden Noten; es war, als träumte er sich durch diesen Musikdunst in ein fernes, besseres Reich. Man könnte diese Musik psychedelisch nennen, doch waren, soweit bekannt, Gott und der Schnupftabak die einzigen Drogen, denen Phillips zusprach. Nennen wir sie also lieber religiös verpeilt.

So ist es nicht die Botschaft dieses Gospels, die uns heute anspricht, es ist seine Unwirklichkeit. Wenn wir auf ­«Waxing the Gospel» dem Kinderchor von Rittersville, Pennsylvania, zuhören und den Familientürk bei Sawyers, als am 22. Oktober 1894 die Kinder und ­Kindeskinder dem Patriarchen zum Geburtstag gratulieren: Dann wird das Rauschen zur Botschaft. Erst das Gestöber der Geräusche lässt uns mehr hören als die banalen Dinge, die in diesen Aufnahmen tatsächlich festgehalten sind. Wir befinden uns im Nachhall einer verlorenen Welt, die uns nur darum fasziniert, weil wir wissen, dass wir sie nicht mehr betreten werden. Noch einmal hören wir von fern ihren Singsang, unsere ­alten, exotischen Geister.

Diverse: Waxing the Gospel (Archeophone); Washington Phillips: And His Manzarene Dreams (Dust to Digital). (Tages-Anzeiger)