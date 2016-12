Mit Engeln an seiner Seite

Hell und ungetrübt klingt vieles in der Klavierkunst von Keith Jarrett. Man könnte eine Seele am Werk vermuten, die kaum je den düsteren Seiten des ­Lebens begegnet ist. Weit gefehlt: Zwischen 1996 und 1998 warf das Chronic Fatigue Syndrome Jarrett in eine tiefe Depression. Morgens kam er nicht mehr aus dem Bett, konnte nicht länger als drei Minuten am Stück sprechen. Klavier spielen? Undenkbar. «Es war, als wären Aliens in meinen Körper eingedrungen», erinnert sich der Musiker im Dokumentarfilm «The Art of Improvisation». Viele glaubten damals, Keith Jarrett werde nie mehr ans Klavier zurückkehren.

Doch mit dem Album «The Melody at Night, With You» (1998) tastete er sich an die Musik zurück. Wie sehr ihn freilich die Dunkelheit der beiden Jahre davor verändert hat, davon berichten vier Mitschnitte von Solokonzerten, die Jarrett in Italien unmittelbar vor seinem Abtauchen in die Depression spielte – nämlich im Kontrast zu späteren Aufnahmen. Der Musiker nahm die Konzerte selbst auf, in erstaunlich guter Tonqualität; in der 4-CD-Box «A Multitude of Angels» liegen sie nun vor.

40 Minuten am Stück

Noch waren die Aliens nicht in seinen Körper eingedrungen, damals in Modena, Ferrara, Turin und Genua im ­Oktober 1996. Zwar fühlte sich Jarrett bereits schwach. Trotzdem wurden die Konzerte zu Sternstunden. Jarrett hält sie im Rückblick für einen «Höhepunkt» seiner Karriere: «Engel» seien ihm an ­jenen vier Abenden zur Seite gestanden, schreibt er im Booklet. Ein Satz, den er – gemessen an seiner Weltsicht aus Sufismus und christlicher Esoterik – wohl sehr ernst meint.

Zu hören ist ein musikalischer Bewusstseinsstrom aus Vorklassik und von Kontrapunktik inspirierten Spontan-­Fugen, aus Anklängen an Debussy oder Charles Ives, aus Blues, Gospel und langen, stark rhythmisierten Ostinato-Passagen. Doch der fast unfassbare musikalische Reichtum ist nicht mal das Entscheidende auf «A Multitude of Angels»; auch andere Solo-Einspielungen, die Jarrett seit seiner Gesundung vorgelegt hat, weisen ihn auf. Der Unterschied liegt darin, dass Jarrett vor seiner Erkrankung gerne mal zwei Nonstop-Sets von je fast 40-minütigen Hälften spielte: extensive Herzensergiessungen.

Spätere Konzerte dagegen gliedern sich in kurze Einzelstücke: «Creation» von 2014 etwa, das jüngste Album mit Konzertmitschnitten, besteht aus neun Stücken von sieben bis neun Minuten Länge. Man begegnet einem ganz anderen Künstler, hört man Jarrett als exzessiven Improvisator über eine längere Zeitdauer hinweg, wie etwa in Modena, am 23. Oktober 1996: Ein 34-minütiger, ununterbrochener Musikstrom zeigt, dass Jarrett seine Konzerte ohne jede vorgefasste Idee improvisierte. Mehrfach hat man auf beglückende Weise den Eindruck, jetzt könne eigentlich alles passieren.

Das bestätigt, was Jarrett einst sagte: Improvisation bedeute keineswegs nur das Herstellen einer Verbindung zwischen Punkt A und Punkt B. Improvisation heisse, ohne jede Voraussetzung zu spielen. Sie gehe «von null aus», schöpfe aus dem Moment. Die totale Offenheit der Musik macht die Konzertmitschnitte aus Italien unverwechselbar im Vergleich zu späteren Alben, die trotz ihres riesigen musikalischen Spektrums letztlich berechenbarer erscheinen. Dazu kommt der unglaubliche Flow im Spiel, der sich so über eine kürzere Strecke gar nie einstellen kann. Jarrett nimmt uns beispielsweise in Modena mit auf eine mehr als viertelstündige Klavierexpedition, klopft mit dem Fuss die Viertel, steigert sich in einen Spielrausch hinein. Was stört es da noch, dass er zu seinem Spiel mitsingt, mitgrunzt, mitgluckst – das ist alles nur körperliche Begleitarbeit zu den Klavierekstasen.

Im Begleittext zu «A Multitude of Angels» erinnert sich Jarrett: In Italien habe er mit einem solchen Engagement gespielt, als ob er «zum letzten Mal» spiele. Man glaubt ihm aufs Wort.

Keith Jarrett: A Multitude of Angels (ECM/MV). (Tages-Anzeiger)