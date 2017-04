Wollt ihr die totale Komödie?

Jetzt klingt es natürlich, als handle die Platte von Donald Trump. «Wo finden sie nur immer diese Idioten, von denen sie sich regieren lassen wollen?», singt Father John Misty schon im ersten Stück, und da hilft es wenig, dass er in Interviews beteuert, diese neuen Lieder schon vor einem, vor zwei Jahren geschrieben zu haben, jedenfalls zu einer Zeit, da noch niemand damit rechnete, der neue US-Präsident könnte ernsthaft und tatsächlich Trump heissen.

Der Song heisst «Pure Comedy», und bald muss es auch seinem Verfasser aufgefallen sein, dass die schiere Komödie über die Dummheit und die Selbstverliebtheit des Menschen durchaus von Trump handeln könnte: Jedenfalls sind der Präsident und weitere Chargen seiner Regierung jetzt im dazugehörigen Video zu sehen, nebst Katzen, Monsterwellen und Strichzeichnungen des hässlichen, tölpelhaften, gewalttätigen Homo sapiens. Hätte Hieronymus Bosch schon Youtube gekannt, sähen seine Wimmelbilder der menschlichen Verdammnis wohl aus wie dieser Clip.

«Sie zeigen den Leuten diesen Arsch, und die sagen: Das ist ja furchtbar, ich will mehr davon!» So hat Josh Tillman alias Father John Misty einem Journalisten des «Rolling Stone» den Aufstieg von Donald Trump erklärt. Dass das mehr ist als ein dahingesagter Witz, dafür spricht ein Song, den er im Herbst 2014 veröffentlicht hat und der wie kein anderer die Stimmung trifft, die im weissen, männlichen Amerika dem Präsidenten zur Wahl verhalf. «Bored in the USA» handelte von einem jungen Mann, der nach der Finanzkrise auf einer nutzlosen Ausbildung und einem lausigen Kredit für sein Haus sitzen geblieben ist.

Ein lächerliches Lied

Der deutsche Angstforscher Heinz Bude hat beschrieben, dass es nicht nur die Abstiegsangst ist, welche die Leute aus der Mittelklasse in die Arme der Populisten treibt – sondern auch der Frust, nicht genug aus ihren Möglichkeiten gemacht zu haben. Das Gefühl, dass das Leben nicht so grossartig verläuft, wie man sich das gedacht hatte, bestimmt «Bored in the USA», dieses im besten Sinne lächerliche Lied über einen gelangweilten Mann. Das Versprechen, das Trump ihm gab, war das eines Amüsements, das weit über das der Unterhaltungsindustrie hinausgeht: Dass wirkliche Dinge passieren werden, furchtbare vielleicht; aber Dinge, die ihn mehr fühlen lassen als seine Langeweile.

Seither sind drei Jahre vergangen, und «Bored in the USA» machte Tillman so bekannt, dass er von Beyoncé und Lady Gaga eingeladen wurde, Songs für ihre letzten Platten zu schreiben. Über diese Erfahrung hat er in einem Interview recht abschätzig gesprochen; auf seinem neuen, dritten Album als Father John Misty ist er folglich wieder ganz bei sich und bei seinen renitenten Balladen, die er in den Rahmen popklassischer Arrangierkunst hängt: Klavier, Gitarren, Bass und Schlagzeug, dazu die Streicher und Bläser, wie sie Gavin Bryars orchestriert und meist unauffällig, aber wirkungsvoll in die Songs gesetzt hat. Und, damit man nicht denkt, das Album handle womöglich von Richard Nixon, gibts auch ein wenig aktuelle Elektronik.

Der Mensch ist ausgestorben

«Things It Would Have Been Helpful to Know Before the Revolution» ist eine solche Pianoballade, und Father John Misty geht darin durch eine nach-apokalyptische Welt, die weitgehend leergeräumt ist vom Menschen. Manchmal vermisst er noch die anderen «Köpfe der Nahrungskette» oder den Strom der Werbung. Aber: «Was für ein perfekter Nachmittag», singt er, «mein Sozialleben ist jetzt viel weniger hektisch.» Es ist der alte Traum, als einer der letzten Menschen auf dem nun friedlichen Planeten zu leben. Doch: «Da gibts Visionäre unter uns / Und sie entwickeln Produkte / Die uns helfen in unserem Überlebenskampf.» In der letzten Strophe kommt die Zivilisation wieder in die Gänge, es ist ein unaufhörliches Elend.

Auch das Album heisst «Pure Comedy» und ist tatsächlich eine einzige, grosse Komödie über die absurde Existenz des Menschen auf diesem Kieselstein im Universum; über all die «Gestalten in gemieteten Anzügen / Die sich an einen durchs All trudelnden Stein klammern» und die umso lächerlicher erscheinen, «je ernster sie sich nehmen». Es geht um die Unterhaltung, von der sie sich verführen lassen, um das Geld, dem sie nachrennen, und um den Gott der Algorithmen, dem sie huldigen. Die Archäologen, heisst es einmal, «werden uns in unseren Häusern finden / Mit gefrorenem Lächeln / Das muss ein wunderschöner Ort gewesen sein».

Direkt aus der Bibel

Ja, der Sermon ist ätzend, den Father John Misty auf diesem langen Album darbringt. Aber es bleibt ein Sermon und schlägt immer wieder moralische Töne an. Josh Tillman stammt aus einer tief religiösen Familie, und dieses Erbe kann oder will er auf «Pure Comedy» noch weniger verbergen als auf seinen früheren Platten. Die Songs sind voller biblischer Bilder und heben auch schon mal zur Predigt an. «Ballad of the Dying Man» ist das Porträt eines Selbstgerechten, der sich fragt, wer die Homophoben, die Hipster und die Superreichen kritisieren wird, jetzt, da er stirbt: «Es kommt ihm erst spät in den Sinn / Dass wir die Welt so ahnungslos verlassen / Wie wir gekommen sind.» Dann lässt Tillman seinen Grabgesang auf den liberalen Mann in einer todmüden Koloratur ersterben, und erst der Frauenchor hinter ihm erhebt das «Oh-oh-oh» tirilierend in den Himmel.

Natürlich wirkt es auch wohlfeil, wie sich Tillman vom Thron des Singer/Songwriters herab eine Platte lang über das affige Gestrampel der Menschen auslässt. Wenn man sich das trotzdem gerne gefallen lässt, dann liegt das nicht nur an den präzisen Texten und an der prächtigen Musik. Sondern auch daran, dass er mit «Leaving L.A.» einen langen autobiografischen Song ins Zentrum der Platte setzt, in dem er sich und sein eigenes Gestrampel nicht schont und über seine Gitarrenkünste singt, seine Titelgeschichten und den eitlen Wunsch, sich ins Scheinwerferlicht zu stellen. «Das ist genau, was wir brauchen», sagt ihm seine Frau in Strophe fünf: «Noch ein weisser Typ im 2017 / Der sich so gottverdammt ernst nimmt.»

Dass einem diese Lieder nahe kommen, trotz ihrer Schwärze, trotz ihrer Fingerzeige und trotz ihrer vielleicht etwas zu abgebrühten Art, mögliche Einwände gegen die Platte gleich selber zu formulieren: Das ist die grosse Kunst von Father John Misty. Hört man sich das epische Album wiederholt an, beeindruckt mit der Zeit vor allem der Ernst, mit dem der Sänger es absolviert. All der sarkastische Witz, er führt zur ernsten Frage: Wollt ihr die totale Komödie? Die Schrecken dieser Songs, ihre Schönheit und ihre Moral, dass nur die Liebe den Menschen retten kann: Sie sind genau so gemeint. Im amerikanischen Fernsehen sah man den Sänger kürzlich, wie er den Titelsong von der Komödie sang, mit wallendem Orchester und im selbstversunkenen Tanz – ein Schamane der Lächerlichkeit.

Sightseeing auf der Erde

«Wir wollen es uns ja nur ein wenig hell machen im Dunkel / Und warm in der Kälte», singt er. «Und das erinnert mich an jemand, den ich kenne / Der auch versucht hat / Aus dem Nichts etwas zu machen.» Da ist es wieder, das Gespenst eines Gottes, den wir uns nach unserem Angesicht erschaffen haben. Wir befinden uns in «When the God of Love Returns There’ll Be Hell to Pay», einer pechschwarzen Gospelballade, in der die Reiter der Apokalypse schon mal zum Sightseeing auf die Erde gekommen sind. Und wo das Licht und die Wärme, die sich die Menschen gemacht haben, schon verdammt der Hölle ähneln.

Handelt diese Platte also wirklich nicht von Trump? Nun gut, als der US-Präsident vor ein paar Tagen von seinen Misserfolgen ablenkte, indem er den pittoresken Diktator von Nordkorea mit Krieg bedrohte: Da klang es, als handle Donald Trump von dieser Platte.

