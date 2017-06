Wirren um den Direktor des Bündner Kunstmuseums

Kurz nach 16 Uhr gestern Nachmittag wurde der Druck zu gross. Der Bündner SP-Regierungsrat Martin Jäger stoppte die Degradierung des Direktors des Bündner Kunstmuseums (BKM). Die bestehenden Mängel in der Organisation würden einer «erneuten vertieften Analyse unterzogen», schrieb der Kulturdepartementschef in einer Mitteilung. Das Ergebnis werde so rasch als möglich kommuniziert. Die Kultur- und Kunstszene jubelte. Und die Nachrichtenagentur SDA meldete, Jäger habe eine «Drehung rückwärts vollzogen».

Was ist überhaupt passiert? Wann? Mit wem? Und vor allem: warum? Alles begann mit einer ersten Mitteilung Jägers heute vor einer Woche. Der Regierungsrat gab darin völlig überraschend bekannt, die Führungsspitze des BKM umzubauen. Stephan Kunz gebe die Leitung des Museums per sofort an die 36-jährige Nicole Seeberger ab und werde künftig als Hauptkurator tätig sein. Seeberger, die seit 2009 im Museum arbeitet, übernehme den Posten vorerst interimistisch für zwölf Monate.

14 Zeilen für einen Mann, der seit fünfeinhalb Jahren als Museumsdirektor tätig war. Und das höchst erfolgreich, wie alle betonten, Künstler, Kunstexperten, Politiker, sogar Jäger selbst. Die Reaktionen folgten prompt – und waren heftig. Kulturschaffende ergriffen allesamt Partei für Kunz, ebenso zahlreiche Politiker und Leserbriefschreiber. Es wurden Unterschriften gesammelt und für heute Mittwochabend eine Demonstration unter dem Motto «kunzt first» organisiert. Sogar Jägers eigene Partei, die SP, kündigte Widerstand an.

Unklare Gründe für Absetzung

Das Problem: Niemandem war klar, was die Gründe für Kunz’ Absetzung waren. Kunz selber teilte mit, es sei ein «überraschender und einschneidender Entscheid» für ihn. Weil ihm viel am Museum liege, habe er sich aber entschieden, als Hauptkurator weiterzuarbeiten. Regierungsrat Jäger liess in den Regionalmedien einzig verlauten, dass die «Führungsstrukturen nicht mehr genügt» hätten. Über eine längere Zeit sei «vieles nicht optimal» gelaufen. Daneben betonte er Kunz’ «hervorragende Qualitäten», dessen «grosse Affinität zur Kunst, aber auch zu dem Haus».

So begann die Gerüchteküche zu brodeln: Es wurde spekuliert, was Kunz’ Chefin mit seiner Degradierung zu tun hatte. War es zu einem Machtkampf gekommen? Hatte Kunz als kreativer Kopf schlicht Mühe gehabt, sich in die Verwaltungshierarchie einzufügen? Barbara Gabrielli, die das Bündner Amt für Kultur leitet, reagierte nicht auf Fragen des TA. Ihre Personalpolitik hinterlasse «eine Spur der Verwüstung», berichtete die «Südostschweiz» mit Verweis auf eine E-Mail an die Redaktion. Erst in der Kantonsbibliothek, dann beim Archäologischen Dienst und jetzt offenbar beim Bündner Kunstmuseum.

Der Führungsstil von Gabrielli zeigte sich auch in der Bündner Denkmalpflege, die ihr ebenfalls untersteht. Die Architektin Karin Sander, die dort von 2010 bis 2014 als Bauberaterin tätig war, berichtet dem TA von einer «Angstkultur». Gabrielli teile ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter «in Freund und Feind auf». Die entsprechende Einteilung könne aber «plötzlich umschlagen, man weiss nie, was morgen kommt», sagt Sander, die nach internen Auseinandersetzungen gehen musste. Dem Vernehmen nach bekamen Gabriellis Führungsstil eine ganze Reihe von Personen zu spüren. Sie wurden entlassen, weil sie die Gunst der Chefin verloren – oder aber gar nie genossen, sagen mehrere befragte Personen. Zitieren lassen will sich ausser Sander allerdings niemand. Die Architektin sagt, im Gegensatz zu ihr hätten wohl die meisten «etwas zu verlieren». Sie seien abhängig vom Amt für Kultur, nicht zuletzt weil dieses für die Verteilung der Fördergelder zuständig sei.

Welche Rolle Gabrielli bei der Zurückstufung von Kunz gespielt hat, war für den TA nicht genauer in Erfahrung zu bringen. Die Art und Weise, wie diese abgelaufen sein soll, lässt aber zumindest vermuten, dass sie involviert war.

Externen Berater beigezogen

Involviert war in den Entscheid des Regierungsrats auch ein externer Berater. Dieser wurde von Jäger zusammen mit dem Personalamt eingesetzt, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kunstmuseums zu befragen. Er war acht Tage lang im Einsatz und bekam 20 000 Franken dafür, wie SRF meldete.

Bei diesem Berater handelt es sich nach Aussagen mehrerer Personen um den Churer Psychotherapeuten Peter Hinnen. Laut dem langjährigen SP-Grossrat und Arzt Mathis Trepp hat dieser den Regierungsrat «schlecht beraten». Jäger hätte seine Vorschläge «hinterfragen und ignorieren müssen» – und nicht Kunz degradieren, der für den Kulturkanton Graubünden «ein Glücksfall» sei, sagt Trepp.

Der Alt-Grossrat hat mit dem Berater keine guten Erfahrungen gemacht. Im Jahr 2001 kam es zwischen Trepp und seiner Praxispartnerin zu Unstimmigkeiten, die beiden zogen Hinnen als Supervisor bei. Was dann passierte, ärgerte Trepp sehr: «Hinter meinem Rücken beriet er meine Praxispartnerin auch alleine. Ich fühlte mich hintergangen und absolut unprofessionell beraten.» Offenbar scheue sich Hinnen im Fall des Museumsdirektors nicht, alte Fehler zu wiederholen, sagt Trepp. Hinnen war für den TA gestern nicht zu erreichen.

Und so bleiben in der Causa Kunz viele Fragen offen – trotz der Sistierung des Entscheids. Die wohl wichtigste: Darf der abgesetzte Direktor wieder Direktor werden? Im Moment sei die Stelle «vakant», hiess es gestern Abend aus Chur. Kunz habe sein Amt damit nicht automatisch wieder. Der Direktor in der Schwebe selbst sagte, er sei von der Sistierung «genauso überrascht», wie er es von seiner Zurückstufung gewesen sei.

