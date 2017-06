Spass mit Bob von Microsoft

Kennen Sie Bob von Microsoft? Manchmal heisst er auch Max und arbeitet für Yahoo. Oder Leo und macht gerade eine Umfrage fürs «Fortune»-Magazine. Zumindest sagen das Bob und seine Kollegen, wenn sie mal wieder mit schwerem Akzent bei mir anrufen.

Wenn Ihnen das alles irgendwie bekannt vorkommt, gehören Sie wahrscheinlich zur rarer werdenden Spezies der Festnetz-Telefonierer und werden inzwischen fast täglich von lästigen Call-Center-Agenten heimgesucht. Seit einigen Jahren sind es bei mir vor allem Anrufer aus dem Ausland, mutmasslich aus Indien, die angeblich für Konzerne wie Yahoo oder Microsoft arbeiten und dringend mit mir sprechen wollen.

Was tun? Die Frage stellt sich ja immer mal wieder im Leben. Und so auch hier. Die Polizei empfiehlt, sofort aufzuhängen, da es sich um eine betrügerische Masche handelt, wenn Bob und seine Kollegen bei uns anrufen. Aber da es doch das Endziel aller Lebensbemühungen ist, die Fröhlichkeit nicht einzubüssen – hier einige handfeste Tipps aus der Telefonpraxis, wie man unerwünschte Anrufer loswird. Und doch Spass mit ihnen hat:

1. Der Tote in der Leitung

Relativ rasch entledigt man sich der Anrufer, wenn man erklärt, der gewünschte Teilnehmer sei tot. Erste Erfahrungen mit dieser Taktik konnte ich in einer WG sammeln, wo wir mit einem Autor zusammenlebten, der für sein Leben als Künstler seinen Taufnamen zwar abgelegt hatte, aber im Telefonbuch noch immer unter diesem eingetragen war. Uns machte es höllisch Spass, diese Transformation mit einem schlanken «Der ist tot» den Call-Center-Agenten zu verkünden und ihnen noch ein wenig einzuheizen, wie pietätlos wir es finden, dass sie das Geschäft mit einem Toten machen wollten. Und so trieben wir dieses Spiel ziemlich lange, bis es unserem Hauptmieter dann doch etwas zu viel wurde, ständig für tot erklärt zu werden.

2. Smalltalk à gogo

Ebenfalls (meist) zügig und vielleicht etwas überraschend wird man die Belästiger wieder los, wenn man auf den Smalltalk-Modus wechselt, also nachfragt, wie das Wetter in London ist, oder dort, wo Bob, Max und Leo sich gerade aufhalten wollen. Eine Bekannte hat auch einmal gefragt, ob der Call-Center-Agent pro Anruf oder auf Stundenlohn-Basis bezahlt werde. Letzteres war der Fall, und weil die beiden sich sympathisch waren (oder ihnen einfach langweilig war), plauderten sie eine ganze Weile. Wohl sehr zum Schaden des Unternehmers, der seine Agenten das Telefonbuch abgrasen liess.

3. Mein Phantom-Computer

Angesichts der Hartnäckigkeit hilft manchmal nur noch der pure Nonsens: «Ich tippe das gerade in meinen Phantom-Computer» ist zum Beispiel eine adäquate Antwort, wenn einen die Betrüger mit ihren Anweisungen auf irgendwelche Webseiten locken wollen. Nach mehrjähriger Praxiserprobung lässt sich mit Sicherheit sagen, dass sich Call-Center-Agenten erstaunlich lange mit solchem Nonsens bespassen lassen (auch wenn nur wir dabei in uns hineinkichern).

4. Weltrevolution per Telefon

Noch etwas zaghaft sind meine Versuche, die Call-Center-Agenten untereinander zu solidarisieren und mit ihnen zusammen eine Revolte gegen die Betreiber ihrer Drückerkolonnen zu starten. Mir schwebt dabei so etwas vor wie ein Netzwerk zur Selbsthilfe, mit dem die Berufstelefonierer sich untereinander organisieren könnten – vielleicht per Telefon? Ich arbeite jedenfalls sehr intensiv daran. Wenn Sie also demnächst nichts mehr von Max, Leo oder Bob hören, dafür aber von Revolutionen, die alle sozialen Fragen lösen, dann war das wohl ich. (Tages-Anzeiger)