Bitte nicht! Zwölf Gastrotrends zum Abwinken

Authentisch

Die klassische Situation: Der Bekannte X war mit der Bekannten Y im neusten asiatischen Restaurant der Stadt essen. Auf die Frage, wie es gewesen sei, antworten beide unisono: «Es isch im Fall uh authentisch gsii!» Nun kann man ­guten Bekannten nicht einfach die Freundschaft kündigen, aber über das Wort «authentisch» darf man sich mit vollstem Recht aufregen. Wie zum Teufel sollen X und Y auch nur einen Schimmer davon haben, was authentische kambodschanische Küche ist, wenn sie nie im Leben in Südostasien, geschweige denn in Kambodscha waren? Für Gastronomen ist dieses «Es isch im Fall uh authentisch gsii!»-Getue derweil ein Freipass, Gerichte anzubieten, die hinten und vorn Mängel haben. Solange sie exotisch genug daherkommen, findet sie sicher jemand authentisch. (ak)

Chiasamen

Auf einmal waren sie da, diese saumässig blöden schwarzen Samen. Der Klasse der Superfoods – auch das ein Unwort! – gehörten sie an, hiess es. Nicht nur saumässig blöd, sondern auch saumässig gesund also. Entsprechend gibt es kaum ein Gericht, das nicht schon mit Chia­samen gepeinigt worden wäre. Klassisch wirft man sie ins Joghurt oder ins Müesli, doch selbst auf Pizzas wurden sie schon gesichtet; der Anstand gebietet es, den Namen der fehlbaren Beiz zu verschweigen. Kommen Chiasamen mit Wasser in Kontakt, bilden sie wegen ihrer Stärke eine schleimige Schicht, was sie noch unappetitlicher macht. Sind sie trocken, hüpfen sie gern in die Zahnzwischenräume – und bleiben dort. (ak)

Cold Brew und Cold Drip

Anglizismen, die sich als gastronomische Trendbegriffe durchsetzen, sind verdächtig. Wenn sie kein Lebensmittel beschreiben, sondern eine Technik, wird es noch verdächtiger. Denn wirklich genau weiss dann niemand, was ­damit gemeint ist. Jedenfalls boten diesen Sommer die Hipsterlokale und sogar Tchibo Cold Brew Coffees an. Dabei wird der Kaffee mit kaltem Wasser aufgegossen, einen Tag stehen gelassen und ausgefiltert. Beim Cold Drip wird eiskaltes Wasser tröpfchenweise in ein Gefäss mit frisch gemahlenem Kaffeepulver gegeben. Dann gibt es noch den Iced Brew Coffee, also heissen Kaffee auf Eiswürfeln. Ob Cold Brew, Cold Drip oder Iced Brew – es gibt dank Starbucks schon ­genug verwirrende englische Kaffee-­Begriffe. Oder sind Sie bereit für den Small Double Iced Brew Cream Soymilk-Cappuccino? Wir nicht. (cs)

Craft

Alles ist Craft – nicht mehr nur das Bier. Zugegeben, auch unsereins zieht einen Hopfentee aus gepflegter Kleinproduktion, für den möglichst viele gute Rohstoffe – viel Stammwürze, viel Hopfen! – verwendet werden, einem normalen Bier aus der Massenproduktion vor. ­Genau das nannte man in den Anfängen in den USA bekanntlich Craft Beer. ­Inzwischen hat man in den Staaten ­diesen Begriff aber anders definiert: Demgemäss muss eine Craft Brewery einen Ausstoss von maximal 7,2 Millionen Hektolitern haben. Ausgeschrieben: 720'000'000 Liter. Das hat wenig mit dem zu tun, was unsereins unter einem sympathischen Brauerzeugnis versteht. Dies sollten sich all diejenigen vor Augen führen, die nun andere Produkte mit dem Label «Craft» auszeichnen. Wir brauchen kein Craft Meat, keinen Craft Gin, keinen Craft Senf, keine Craft Schokolade. Nur möglichst ehrlich produziert sollte ein gutes Lebensmittel sein – das würde schon reichen. (boe)

Dry Aged

Zugegeben, wer heute noch Fleisch isst, der sollte sich wenigstens gutes Fleisch gönnen: von anständig gehaltenen Tieren und richtig gelagert – sodass ein Steak in der Bratpfanne nicht auf die Hälfte seiner Grösse schrumpft. Tatsächlich ist das geschmackliche Resultat, wenn diese Lagerung in einem speziellen Trockenschrank vonstattengeht, überzeugend. Was jedoch nervt: Wenn man von nichts mehr anderem spricht. «Ich drei-äitsche grad ein Herz», hat eine Foodbloggerin vor ein paar Wochen zu mir gesagt. Wäre es weniger schmackhaft gewesen, das Herz, wenn die Bloggerin einfach von trockenlagern gesprochen hätte? (boe)

Insekten

Ja, ich habe schon Mehlwürmer gegessen. Und, nein, eklig waren sie nicht. Aber: Sie schmecken nicht besonders gut. Wieso sollten wir sie also essen? Es gibt keinen Grund dafür, Insekten zu ­essen. Weil eben Butterbrot und Polenta, Rindsentrecote und Sushi einfach besser munden. Hat hier jemand gesagt, wir könnten damit das Ernährungsproblem lösen? Glauben Coop und andere, die nun ins grosse Geschäft einsteigen, wirklich, dass wir künftig in der Schweiz Grashüpfer und Maden spachteln und zugleich unsere Butterbrote nach Afrika exportieren? Löst doch bitte erst das Verteilungsproblem (was ich sehr begrüssen würde) – dann bin ich gern ­bereit, gebratene Mehlwürmer auf meinen Salat zu streuen. (boe)

Landfrauenküche

Die Landfrauenküche ist offenbar eine, die nur von Frauen vom Land zubereitet werden kann. Sie zeichnet sich aus durch herzhafte Gerichte aus Produkten, die der eigene Garten hergibt und die von gut gelaunten Damen mit flippigen Kurzhaarfrisuren gekocht werden. Zu sehen bekommt man die Landfrauen in der gleichnamigen, erfolgreichen SRF-Wohlfühlsendung, die einen Alltag wie in den Fünfzigerjahren zeigt. Wir haben nie ganz durchschaut, worum es in dieser Show genau geht, weil wir nach 15 Minuten vor Idylle jeweils einschlafen. Pro Staffel geht jedenfalls eine Landfrau als Gewinnerin hervor. Das hinterwäldlerische Wort Landfrauenküche jedenfalls finden wir nicht so ideal. Wir hoffen, dass dem Schweizer Fernsehen bald mal ein neues Format einfällt, um bi de Lüüt zu sein. (cs)

Nachhaltig

Shampoos wirken nachhaltig, Unternehmensphilosophien sind nachhaltig, die Grossverteiler stehen für Nachhaltigkeit: kein Lebensbereich, der nicht nachhaltig ist. Auch die Gastrowelt ist es durch und durch – und wir können den Begriff nicht mehr hören. Er klingt zwar geschmeidig und passt fast immer, aber in den meisten Fällen sagt er nichts aus. Ist nachhaltig essen jetzt saisonal, regional, bio oder alles aufs Mal? Und wie kann ein Fisch aus nachhaltiger Fischerei besser sein, wenn die Fischerei an sich nicht ein wahnsinnig nachhaltiges Konzept ist? Nachhaltig scheint nicht nur in der Foodwelt die Ausrede für alle zu sein, die ein wenig die Welt retten wollen, aber nicht so genau wissen, wie. Nennen wir die Dinge doch beim Namen, sonst bleibt alles schwammig und ohne, äh, nachhaltige Aussage. (cs)

Pop-up

Kaum ein Wort wurde in diesem Jahr so strapaziert wie Pop-up. Die Tatsache, dass eine gastronomische Einrichtung nur auf Zeit besteht, scheint den Massen schon zu genügen, um herbeizuströmen. Was, es gibt für 85 Franken nur einen Salat, Raclette mit Gemüsespiesschen für den Tischgrill und ein paar ­Süssigkeiten? Halb so wild! Ist ja ein Pop-up! Und es ist ja so lässig, Teil dieser faszinierenden Pop-up-Welt zu sein! Jetzt mal im Ernst: Man sollte nicht länger zwischen herkömmlichen Restaurants und Pop-ups unterscheiden, sondern ganz simpel zwischen guter und schlechter Gastronomie. Ein Pop-up-­Lokal ist weder a priori gut, noch ist es a priori schlecht. Wenn die Pop-up-Inflation aber so weitergeht, wird das Wort bald zu einem Schimpfwort werden. Und das wäre dann bitter für die guten Pop-ups. (ak)

Streetfood

Die Schweiz hat mittlerweile das Streetfood entdeckt – entsprechende Festivals haben sich im Eventkalender etabliert. Und jetzt gilt plötzlich alles, was nicht unbedingt am Tisch gegessen werden muss, als Streetfood. So werden an den Festivals auch Glaces, Kuchen und Cupcakes angeboten. Langweilige Pommes frites? Sind ebenfalls Streetfood! Raclette? Ab auf den Plastikteller – heimisches Streetfood! Ein Stück Luma-Beef? Rein in den Burger – Streetfood! Dank der Festivals landen zwar Entdeckungen wie tibetische Momos oder vietnamesische Buns schneller bei uns als früher, weil es für die Distribution kein Restaurant mehr braucht, sondern nur noch einen Foodtruck. In diesem Truck ­stehen dann gut aussehende Menschen, die uns Take-away-Speisen verkaufen, die so viel kosten wie ein Restaurant­besuch in Berlin. War der Witz beim ­Essen auf der Strasse nicht mal, dass es billig ist? (cs)

To go

Als Kind ass man nach dem Hallenbadbesuch ein Sandwich, weil der Hunger nun mal so gross war und es halt nicht anders ging. Heute ginge es zwar anders, aber man will ja keine Zeit verlieren mit dem Essen: Deshalb nimmt man den Kaffee «to go» mit ins Tram, verspeist den Fruchtsalat «to go» am See ­sitzend und das Truthahnsandwich «to go» zwischen zwei Sitzungen, am Stehpult. Neuerdings wird in Zürich sogar dem Raclette mit dem Zusatz «to go» seine ganze Gemütlichkeit genommen. Schade, wenn Essen nicht mehr den Stellenwert bekommt, den es eigentlich haben müsste – sondern es nur noch als zeitfressende Notwendigkeit verunglimpft wird. (boe)

Wermut

Und wenn ich es noch 10'000-mal lese und gesagt bekomme: Ich kann nicht glauben, dass die Menschen Wermut wirklich lieben und zum Aperitif bald nichts anderes mehr trinken werden. Klar, es ist cooler, zu behaupten, man ­genehmige sich nach Feierabend einen Wermut, als zuzugeben, dass man einen Prosecco kippt. Aber das Gesöff ist und bleibt – bitter. Und Bitterkeit mögen die meisten Menschen nun einmal nicht. Die Mehrheit meckert ja schon, wenn sich in einem gemischten Blattsalat neben Nüssli- und Eisbergsalat noch ­etwas Chicoree oder Cicorino rosso finden. Ich, ein erklärter Liebhaber von bitteren Wintersalaten übrigens, fange irgendwann mal laut zu schreien an, wenn man mir in einer Bar wieder ein Aperitifgetränk auf Wermutbasis aufdrängt. Den könnt ihr alle schön ohne mich saufen. Wenn ihrs denn wirklich tut. (ak)

