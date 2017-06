Der Unterschied zwischen Ihnen und einem Weissrussen

Ab wann ist Alkohol schädlich?

Immer wieder hört man, dass moderater Alkoholkonsum unschädlich sei. Je nach Studie gar gesund. Doch das tägliche Glas Wein schädigt das Gehirn möglicherweise mehr als bislang gedacht. Darauf weist eine aktuelle britische Untersuchung hin. Demnach ist besonders das Gedächtnis gefährdet.



Probanden, die zwischen 116 und 168 Gramm Alkohol pro Woche getrunken hatten, wiesen Zeichen für einen Zellabbau im Hirn auf. Und jene, die weniger als 56 Gramm Alkohol pro Woche getrunken hatten, profitierten im Vergleich zu ganz abstinenten Probanden nicht vom Konsum.



Ob es überhaupt unbedenklichen Konsum gibt, ist nach der neuesten Studie also noch umstrittener - ein solcher Konsum wird von Land zu Land denn auch unterschiedlich definiert. In der Schweiz ist der risikoarme Konsum so festgelegt: Wenn Frauen wöchentlich nicht mehr als 70 bis 85 Gramm Alkohol trinken, ist das nicht schädlich. Das entspricht etwa einem Liter Wein oder sieben Glas Bier à 0,3 Liter. Für Männer liegt die Grenze bei 140 bis 155 Gramm, das sind 14 Gläser Bier à 0,3 Liter.



Falls Sie das Gefühl haben, ein Alkoholproblem zu haben, finden Sie hier Hilfe.