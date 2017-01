Die Nachbarn des Bataclan

Früher verletzte Julie absichtlich Menschen und wurde bezahlt dafür. Sie war Tätowiererin. Nach dem 13. November 2015 ging das nicht mehr. «Ich hatte all diese verletzten Körper gesehen; danach fürchtete ich mich davor, selber jemandem Schmerzen zuzufügen», sagt die junge Frau. Die gelernte Köchin war vier Jahre Angestellte eines Tattoo-Studios. Damals hiess es noch Black Bird, damals nannte sie sich noch Dju Kran Duff, damals, das war vor den Novemberanschlägen in Paris.

Der Eingang des Studios öffnet sich wenige Meter neben dem Haupteingang des Theaters und Konzertsaals Bataclan, gehört aber nicht direkt zum Kulturzentrum. Das Studio hat die gleiche Adresse, 52 Boulevard Voltaire; ein Ort, den nach dem Freitagabend, 13. November 2015, jeder kennt. Julie geht an jenem Abend früher nach Hause als gewöhnlich. Sie wohnt an der Passage Saint-Pierre-Amelot, eine Seitengasse unweit vom Eingang, den das Sicherheitspersonal des Theaters benutzt. Die Besucher stehen wie immer an einem Konzertabend Schlange auf dem Trottoir vor dem Haupteingang. Die Tattoo-Künstlerin kommt nach Hause und kann gerade noch ihre Taschen hinstellen, als sie die ersten Schüsse hört. Und Schreie.

Bald darauf poltert es an ihrer Wohnungstür. Zwei Menschen stehen davor und flehen darum, dass man sie hereinlässt. «Ich verstand nicht wirklich, was los war, machte auf und schloss meine Tür wieder. Dann klopfte es wieder, und eine dritte und eine vierte Person wollten herein», erzählt die Frau mit der Kurzhaarfrisur. Die Menschen haben zerrissene Kleider, Blut besudelt ihre Körper. Ein unwirklicher Anblick. An diesem Abend funktioniert die Tätowiererin präzis wie ein Uhrwerk. «Ich habe allen gezeigt, wo es Wasser gibt, wo die Toiletten sind. Sie sollten mich nach nichts fragen, sondern sich wie zu Hause fühlen.» Nur dass sie zu wenig Schokolade im Haus hat, ärgert sie damals.

Blutlachen vor der Haustür

Was vor ihrer Wohnung passiert, wird Julie erst bewusst, als eine befreundete Polizistin anruft. «Sie war total verstört und wollte wissen, ob ich noch im Studio sei. Die Panik in ihrer Stimme hat mich verunsichert.» Nur langsam begreift sie das Ausmass des Terroranschlags. Während der folgenden Stunden liegen alle in der Wohnung flach auf dem Boden, verfolgen im Fernsehen, was vor dem Haus und an den verschiedenen Orten in Paris geschieht. Brüllen, Gewehrsalven, Polizeisirenen, Krankenwagen – in der Seitengasse hören sie alles.

Hippolyte, der damalige Geschäftsführer des Tattoo-Studios, befindet sich zu dieser Zeit in einem Restaurant, unweit vom Bataclan. Als er die ersten Nachrichten vom Anschlag hört, ruft er sofort Julie an. Sie klingt ganz ruhig, zu ruhig, ihre Stimme erkennt er nicht wieder. «Sie sagte mir, dass sie in Sicherheit sei, am Boden liege und warte. Ich solle mir keine Sorgen machen.» Die beiden haben Glück, dass sie an diesem Abend ursprünglich zum Essen eingeladen waren. Ansonsten sässen die beiden etwa 30-Jährigen wie immer am Freitagabend auf der Terrasse vor dem Bataclan.

Als die Schiesserei aufgehört hat und die Gefahr gebannt ist, werden Julie und die vier anderen Franzosen von der Polizei aus der Wohnung geholt. «Draussen sah es aus wie in ‹Resident Evil›, alles voller Blut», erzählt die tätowierte Frau. Nicht nur die Blutlachen haben sich in ihr Hirn eingebrannt, auch all die persönlichen Gegenstände, die verstreut herumliegen. Als sie zurück in ihre Wohnung darf, wechselt sie die Bettlaken, wäscht ab, setzt sich vor den Fernseher, ruft ihre Mutter an.

Am Tag nach der Schiesserei will Julie arbeiten gehen.

Am nächsten Morgen, es ist Samstag, steht Julie wieder vor dem Studio und «will arbeiten gehen». Hippolyte ruft sie in diesem Moment an, um zu hören, wie es ihr geht. Er kann sie überzeugen, dass Arbeiten an diesem Tag keine gute Idee ist. Vor dem Bataclan muss er sich durch zahlreiche Absperrungen kämpfen, um bis zum Black Bird zu gelangen und Julie abzuholen. Zusammen gehen sie ein paar Sachen in der Wohnung holen. Die Gasse ist ruhig, so still, dass sie nur ihre eigenen Schritte hören. Sniper stehen auf den Häuserdächern rundherum. Blut klebt am Boden, auch die persönlichen Gegenstände sind noch da.

Am 13. November 2015 starben 130 Menschen durch die Waffen von IS-Terroristen, über 100 wurden verletzt. In ganz Paris kam es zu fünf Anschlägen. Der Schock erfasste ganz Frankreich. Am Tag danach wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Seither gilt die Mobilisierung von Militär und Polizei. Polizisten in Vollmontur und ausgerüstet mit Gewehren gehen durch die Strassen, markieren Präsenz. Ausgangssperren, Durchsuchungen und Hausarreste ohne richterlichen Beschluss sind erlaubt. Der Ausnahmezustand ist bereits fünfmal verlängert worden, es heisst, die Gefahr von weiteren Anschlägen sei zu gross. Noch bis im Juli dieses Jahres soll er bestehen bleiben.

Alltag im Ausnahmezustand

Im Alltag merkt man davon in Paris, der Stadt der Liebe und dem Nabel Frankreichs, wenig. Die Pariserinnen und Pariser hasten immer noch durch die überfüllten Strassen, drängen sich in die Metros. Die Abertausenden Touristen knipsen sich weiterhin an den Champs-Elysées die Finger wund. Am Abend sind die Restaurants und Bars gut gefüllt, unter den Wärmepilzen davor versammeln sich die Raucher. Paris macht weiter, lässt sich von der Angst nicht beugen, lässt sich die Lebensfreude nicht nehmen.

Dennoch hat sich etwas geändert in der Stadt. Der grosse und zentrale Platz der Republik (Place de la République) ist nicht mehr nur der Platz, wo sich Demonstranten versammeln und Meinungen herausgeschrien werden. Er wurde zum Symbol der Trauer. Hier endeten nach den Anschlägen die Gedenkmärsche, Menschenmassen versammelten sich, zündeten Kerzen an und legten Blumen an den über 15 Meter hohen Sockel der Bronzestatue von Marianne, der allegorischen Verkörperung Frankreichs. «In Erinnerung an die Opfer der Terrorattentate im Januar und November 2015 in Paris, Montrouge und Saint-Denis» steht heute auf einer Plakette am Boden neben der Statue. Kerzen brennen, Erinnerungsbilder und Abschiedsbriefe liegen noch immer da. An den Wochenenden finden aber wieder Demonstrationen statt – an diesem Wochenende sind es die Kurden, die sich auf der Place de la République versammeln.

Zehn Fussminuten entfernt vom Platz der Republik befindet sich das Bataclan. Auch dort liegen immer noch viele Blumen sowie Zettel von Angehörigen und Trauernden auf der Strasse. Auf einer Gedenktafel liest man: «In Erinnerung an die ermordeten Opfer und Verletzten an diesem Ort vom 13. November 2015.» Auf der Fensterscheibe des Konzertsaales steht von Hand geschrieben, in roter Farbe: «Fuck Isis». Heute kommen viele Touristen vor das Gebäude, um den Ort des Schreckens mit eigenen Augen zu sehen. Sie fotografieren und lesen die Zettel der Angehörigen. Niemand spricht. Ungewöhnlich ruhig ist es an dieser Ecke der pulsierenden französischen Hauptstadt.

Viele wollten ein Gedenk-Tattoo

Nach dem Anschlag zieht sich Julie zurück. Hippolyte putzt und räumt das Studio. Am 5. Januar öffnen die beiden das Black Bird wieder. «Wir hatten Kunden, die wir nicht enttäuschen wollten», sagt Hippolyte. Die Nachfrage ist gross. Viele wollen sich von den Tätowierern vom Bataclan neuen Körperschmuck stechen lassen. «Wir erhielten täglich über 50 Anfragen für Motive, die an die Attacke erinnern sollen», erzählt Hippolyte. Eigentlich fühlen sie sich auch bereit, wieder zu arbeiten. Sie wollen allerdings kein Geld mit dieser schrecklichen Sache verdienen. Und Julie kann plötzlich nicht mehr stechen.

Deshalb entscheiden sich die beiden, diesen Ort zu verlassen und Black Bird zu schliessen. Sie verkaufen das Studio und ziehen in ein anderes Arrondissement. An einen Ort, wo sie niemand kennt.

«Die Dämonen sind nicht weg, aber wir kämpfen dagegen an.»

Dort werden sie nicht glücklich. «Uns wurde schnell bewusst, dass wir zum Bataclan gehören.» Menschen aus dem Quartier haben sie immer wieder angefragt, ob sie nicht zurückkommen wollten. Was sie irgendwann tun, als sie beschlossen haben, sich nicht von ihrer Angst beherrschen zu lassen. «Die Dämonen sind zwar nicht weg, aber wir kämpfen dagegen an», sagt Julie.

Fast genau nach einem Jahr nach dem Massaker, am 12. November 2016, gibt es im Bataclan wieder ein Konzert. Sting tritt auf, vor ausverkauften Rängen. Nebenan eröffnet «das kleinste Café von Paris», so steht es an der Wand geschrieben. Hippolyte gibt zu, dass der Superlativ seine eigene Einschätzung ist und nicht die des «Guinnessbuchs der Rekorde». «Aber mit den sieben Quadratmetern könnte das doch tatsächlich wahr sein», sagt der Mitinhaber und lacht. Er steht hinter der Bar, wo die Kaffeemaschine über die Hälfte des Platzes einnimmt. Er bietet seinen einzigen Stuhl an und füllt die Schale mit Schokolade auf. Das Café heisst Tôpette. Das bedeutet «Auf Wiedersehen» auf Angevin, einer Sprache, die man in Hippolytes und Julies Heimatregion spricht, im Pays de la Loire.

Das Konzept ist neu, die Menschen aber sind die gleichen geblieben. Denn oberhalb des Cafés hat Julie ihr neues Tattoo-Studio Marlène Le Cidre eingerichtet. Eine steile, hölzerne Wendeltreppe führt in ihr Reich. Sie kann wieder stechen und ist nun Mitinhaberin, wohnt aber nicht mehr in der Passage Saint-Pierre-Amelot gleich daneben. Die beiden haben die Räume selber umgebaut, nur die Wendeltreppe ist noch die alte. Die zwei neuen Cafébesitzer wollen heute nach vorne schauen und positiv durch die Welt gehen. Das Tôpette bildet ihre kleine Oase in Paris, in der sich alle wohl und sicher fühlen sollen. Sie sind näher zusammengerückt, genauso wie viele in Paris.

(Tages-Anzeiger)