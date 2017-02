Das meistgelikte Bild überhaupt

Mit ihrer Schwangerschaftsmeldung von Zwillingen auf Instagram reiht sich Beyoncé Knowles in die Garde derjenigen Prominenten ein, die einen enormen Internet-Hype geschaffen haben. Denn anders als enorm kann die Reichweite ihres Posts auf den sozialen Netzwerken nicht bezeichnet werden. Innerhalb von 45 Minuten verzeichnete Twitter über eine halbe Million Tweets unter dem Hashtag #twins. Der Instagram-Post selbst verzeichnet über sieben Millionen Likes und 350’000 Kommentare. Tendenz steigend. Damit hält Queen Bey neuerdings den Rekord an Likes für einen Instagram-Post.

Die Nachricht kommt für Beyoncé gelegen – oder unter Umständen auch nicht. Denn einerseits finden am 12. Februar die Grammy Awards statt, bei welchen die bereits 20-fach geehrte Sängerin neunmal nominiert wurde. Der Hype wird die Entscheidung der Jury gewiss nicht beeinflussen können, ihr jedoch eine gewisse Aufmerksamkeit einbringen. Hingegen könnten die Auftritte am Coachella Festival gefährdet sein, das am 15. und 22. April in Kalifornien stattfindet. Zu diesem Zeitpunkt wird sie geschätzt fünfeinhalb Monate schwanger sein. Beyoncés Fans sind sich dessen bewusst, und deshalb finden sich unter unzähligen Kommentaren mit Glückwünschen auch solche, die der Meldung mit nicht ganz so viel Freude entgegengesehen haben.

So kommentierte eine Userin mit der nicht ganz ernst gemeinten Drohung, sie werde Beyoncés erstes Kind Blue Ivy entführen, falls der Star den Auftritt am Festival absagen würde. Andere Meinungen beziehen sich auf die aktuelle politische Lage in Amerika, als ein User anmerkte, in Beyoncé seien mehr schwarze Menschen als in Trumps Kabinett.

Wieso folgt auf eine Schwangerschaftsmeldung ein derartiger Hype? Beyoncé hat über 90 Millionen Follower auf Instagram, 60 Millionen auf Facebook und 14 Millionen auf Twitter und erreicht somit geschätzt bereits jede fünfzigste Person auf diesem Planeten. Durch die Öffentlichmachung ihres Privatlebens spricht sie durch das Bild, das an die schwangere Demi Moore in der «Vanity Fair» 1991 erinnert, eine grosse Masse emotional an. Auch ist in Zeiten der sozialen Netzwerke das Kommunikationsbedürfnis der User stark ausgeprägt, gerade wenn man dem eigenen Star zur Schwangerschaft gratulieren kann – sei es auch nur mit einem Like. Selbst wenn dies noch nicht alle tun, wie das Beispiel von Beyoncés Ehemann und Rapper Jay-Z zeigt. Dieser scheint nicht besonders Social-Media-affin zu sein. Er hat zwar einen Twitter-Account – auf diesem hat er bisher jedoch kein Zeichen über die Schwangerschaft verloren.

