Scheidung von Jolie und Pitt wird zur Privatsache

Angelina Jolie und Brad Pitt werden ihre Scheidung unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit einem Privatrichter weiterverhandeln. Das sagte das frühere Schauspiel-Pärchen der Nachrichtenagentur AP in einer Mitteilung am Montagabend. «Die Parteien und ihre Berater haben eine Vereinbarung unterzeichnet, mit der das Recht der Kinder und der Familie auf Privatsphäre gewahrt werden soll», hiess es. Alle Dokumente des Gerichts blieben damit vertraulich.

