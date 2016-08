Burkini-Verkäufe schnellen in die Höhe

Frankreich kippt Burkini-Verbot

Das höchste französische Verwaltungsgericht hat am Freitag das Burkini-Verbot einer Kommune an der Cote d'Azur gekippt. Das Urteil wurde zu einem Erlass der Gemeinde Villeneuve-Loubet gefällt, gilt aber als Präzedenzfall für an die 30 weitere Küstenorte, die muslimischen Frauen ebenfalls untersagten, das verhüllende Kleidungsstück an Badestränden zu tragen.



Das Verbot hatte weltweit Aufsehen erregt und Debatten ausgelöst. Zwei Menschenrechtsorganisationen zweifelten die Rechtmässigkeit der Kleidungsvorschrift an und reichten Klage ein. (SDA)