Der letzte Mann auf dem Mond ist tot

Dia Nasa trauert um Gene Cernan. Der Astronaut, der im Dezember 1972 Kommandant der Apollo 17 war und der elfte Mensch, der den Mond betrat, ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Während seiner Zeit auf dem Erdtrabanten stellte er mit 18 km/h einen inoffiziellen lunaren Landgeschwindigkeitsrekord auf. Am 14. Dezember 1972 verliess er als letzter Mensch die Mondoberfläche, die bis heute nicht wieder von Menschen betreten wurde.

Cernan verstarb im Kreise seiner Familie, wie die Nasa mitteilte. Er hinterlässt eine Frau und zwei Stieftöchter.

We are saddened by the loss of retired Nasa astronaut Gene Cernan, the last man to walk on the moon. https://t.co/Q9OSdRewI5 pic.twitter.com/gPdFTnXF2C