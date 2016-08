Drei Menschen in Toronto mit Armbrust getötet

Im Grossraum Toronto sind drei Menschen mutmasslich mit einer Armbrust getötet worden. Eine weitere Person sei verletzt am Tatort im Vorort Scarborough aufgefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach fanden Beamte dort nach einem Notruf in einem Haus zwei Menschen ohne Lebenszeichen und einen weiteren Schwerverletzten vor. Alle drei Opfer – zwei Männer und eine Frau – wurden später für tot erklärt.

Sie hätten Wunden aufgewiesen, die ihnen offenbar mit einer Armbrust zugefügt worden seien, sagte Polizeisprecher David Hopkinson. Laut der Polizei wurde ein Verdächtiger in Gewahrsam genommen. Doch seien die Ermittlungen noch in einer sehr frühen Phase. (chi/sda)