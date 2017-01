Drei Schwerverletzte nach Unfall von Flughafenbus

Auf dem Frankfurter Flughafen sind heute Morgen Fluggäste bei einem Busunfall verletzt worden. Der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte einen Unfall auf dem Vorfeld.

Beim Zusammenstoss eines vollbesetzten Passagierbusses mit einem anderen Fahrzeug sind auf dem Vorfeld des Flughafens in Frankfurt am Main heute mindestens drei Menschen schwer verletzt worden.

Es handle sich um den Busfahrer, den Fahrer des zweiten Fahrzeugs und wahrscheinlich auch einen Passagier, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. Demnach wurde etwa ein Dutzend weitere Menschen leichter verletzt.

Vermutlich mit Kofferwagen kollidiert

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am Vormittag. In dem Bus seien etwa 75 Passagiere einer Lufthansa-Maschine unterwegs gewesen. Rettungskräfte waren vor Ort, die Schwerverletzten wurden in Spitäler gebracht.

Bei dem zweiten Unfallfahrzeug handelte es sich einem Bericht des hessischen Radiosenders FFH zufolge um einen Kofferwagen. Nach Angaben der Frankfurter Polizei hat sich der Unfall, der um 8.50 Uhr gemeldet wurde, bei Gate A 20 ereignet.

(woz/SDA)