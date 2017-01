Egon fegt mit 150 km/h über die Alpen

Wintersturm Egon hat in der Nacht die Schweiz erreicht. Er fegt mit Spitzengeschwindigkeiten über das Land. Auf dem Säntis hat er 153 Kilometern pro Stunde erreicht, auf dem Pilatus 147.

#Egon.

Windtop-Liste:

Säntis AI/AR/SG 153 km/h

Pilatus NW/OW 147 km/h

Chasseral/BE 144 km/h

St.Chrischona/BS 140 km/h ^je — SRF Meteo (@srfmeteo) 13. Januar 2017

Wie SRF Meteo berichtet, erreichte Sturm Egon auch am Genfersee Spitzengeschwindigkeiten von 117 km/h. Im Waadtländer Jura schlug gar ein Blitz ein.

Orkanböen in La Prex/VD am Genfersee mit 117 km/h, auf dem Chasseral/BE sogar 144 km/h. Fahy/JU 101 km/h, Binningen/BL 89 km/h. #Egon ^jz — SRF Meteo (@srfmeteo) 12. Januar 2017

Jetzt wirds auch noch elektrisch: Vor kurzem Blitzeinschläge im Waadtländer Jura. #Wintergewitter #Egon ^jz pic.twitter.com/CKIJVszQbj — SRF Meteo (@srfmeteo) 12. Januar 2017

190'000 Haushalte ohne Strom

Der Wintersturm hat in Nordfrankreich zu schweren Beeinträchtigungen der Bevölkerung geführt. Mindestens 190'000 Haushalte seien ohne Strom, berichtete der Radio-Nachrichtensender Franceinfo in der Nacht zum Freitag mit Verweis auf den Netzbetreiber Enedis.

Besonders betroffen seien die küstennahen Regionen Normandie und Picardie. Der Wetterdienst Météo-France hatte vor dem Sturm gewarnt – Böen könnten bis zu 140 Stundenkilometer erreichen.

Für fünf Départements nördlich von Paris gab Méteo-France eine besondere Starkwind-Warnung heraus – dies bedeutet, dass die Bürger möglichst zu Hause bleiben und sehr vorsichtig sein sollen.

Sturmböen in der Schweiz

Der Winter zeigt sich in den nächsten Tagen von seiner garstigen Seite. In der Nacht auf Freitag warnt Meteo Schweiz auf der ganzen Alpennordseite vor Sturmböen der Stufe 3 (erhebliche Gefahr). Im Tessin und in einigen Teilen Graubündens herrscht Gefahrenstufe 2.

Roger Perret von Meteonews bestätigt: «Es wird stürmische Winde geben, die in tieferen Lagen 70 bis 100 Stundenkilometer erreichen.» In den Bergen seien Orkanböen mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 150 km/h möglich. Dazu bringt die Kaltfront Regen.

Nächste Woche wird es bitterkalt

Allerdings rechnet Perret am Freitag nicht mit sonderlich viel Schnee für das Flachland. Anders sieht das in der Nacht auf Samstag aus: «Dann kommt die Hauptfront», sagt Perret. Am Samstagmittag dürfte im Flachland verbreitet eine zehn Zentimeter dicke Schneeschicht liegen.

Diese könnte auch einige Zeit liegen bleiben, denn ab Sonntag fallen die Temperaturen wieder in den Keller. «Mindestens bis Freitag nächster Woche haben wir nur negative Temperaturen», sagt Perret. Wahrscheinlich reiche die Eiseskälte diesmal bei den meisten kleineren Gewässern für eine Seegfrörni. (chk/sda)