Erneut zwei Tote auf dem Monte Rosa

Am Monter Rosa Bergmassiv sind am Morgen zwei Berggänger tot aufgefunden worden, berichten italienische Medien. Demnach hat ein Bergführer die Leichen auf 3800 Metern Höhe am Westhang entdeckt. Die Identität der beiden Verunglückten ist noch unklar.

Erst am frühen Samstagmorgen waren drei Schweizer Bergsteiger auf der Südseite des Monte-Rosa-Massivs in den Tod gestürzt.

Der Monte Rosa liegt an der Grenze zwischen der Schweiz und Italien. Sein Hauptgipfel, die 4634 Meter hohe Dufourspitze, liegt in der Schweiz. Der Absturz ereignete sich gemäss der Nachrichtenagentur Ansa an der Signalkuppe.

+++Update folgt+++