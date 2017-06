Fahrzeug fährt in London in mehrere Passanten

Im Londoner Stadtteil Finsbury Park hat es nach Polizeiangaben einen «schweren Vorfall» mit mehreren Opfern gegeben. Ein Fahrzeug soll Passanten in der Seven Sisters Road gerammt haben, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit.

Die Einsatzkräfte seien vor Ort, es habe eine Festnahme gegeben. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst völlig unklar. Der Stadtteil Finsbury liegt nördlich des Zentrums von London. Hinweise auf einen möglichen Anschlag gab es zunächst nicht.

Police are on the scene and are dealing with a major incident in Seven Sisters Road https://t.co/eYPjbVvlZG pic.twitter.com/BzVdQUNfw8 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 19. Juni 2017

Several casualties reported after van hits pedestrians in north London https://t.co/od7YlVKGDN — The Guardian (@guardian) 19. Juni 2017

Die Millionenstadt war erst kürzlich zum Schauplatz eines blutigen Terroranschlags geworden: Am 3. Juni hatten auf der London Bridge und am Borough Market drei Terroristen mindestens acht Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Die Täter wurden kurz darauf von Polizisten erschossen. (chk/sda/AFP)