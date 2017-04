Feiernde Jugendliche verwüsten Hotel

Feiernde portugiesische Schüler haben in einem Hotel an der spanischen Costa del Sol einen Schaden von mehreren zehntausend Euro angerichtet. Die rund 800 Schüler im Alter zwischen 14 und 17 Jahren hätten untereinander Kämpfe ausgefochten und Zimmer beschädigt, erklärte ein Polizeisprecher in Torremolinos. Polizisten hätten in den vergangenen beiden Tagen mehrfach eingreifen müssen. Das Hotel habe den Schaden auf 50'000 Euro beziffert.

Die Besitzer des Hotels hätten die Zerstörung erst bemerkt, nachdem die Jugendlichen abgereist seien, schreibt die spanische Zeitung «El País». Die Partygäste machten Fliesen kaputt, schmissen Matratzen aus dem Fenster, sprühten mit Feuerlöschern in den Gängen herum und warfen schliesslich noch einen Fernseher in die Badewanne. Die Hotelbesitzer sagten, sie hätten «so etwas noch nie erlebt». Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet.

In diesen Tagen feiern Hunderte portugiesische Schüler in der Region um Torremolinos das Ende ihres Schuljahres. (thu/dapd)