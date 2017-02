Frachter fliegt Ersatztriebwerk zur Swiss-Boeing in Iqaluit

Ein grosses Antonov-Transportflugzeug ist heute Samstag vom Flughafen Zürich in Richtung Kanada abgeflogen. Die Maschine transportiert ein Ersatztriebwerk für die defekte Boeing 777 des Flugs LX40, die in Iqaluit ausserplanmässig eine Sicherheitslandung durchführen musste. Das hat Swiss-Mediensprecherin Meike Fuhlrott auf Anfrage bestätigt.

Die Antonov hat sich um 15.11 Uhr auf den Weg nach Iqaluit gemacht. Auf Flightradar24 kann der Flug über die Flugnummer (ADB2028) verfolgt werden. Um 13 Uhr war die Beladung des Frachters abgeschlossen, wie Fuhlrott erklärte.

Bilder der Antonov am Flughafen Zürich:

Die Swiss-Maschine war am Mittwoch von Zürich nach Los Angeles unterwegs, als sie ihre normale Flugroute «aufgrund technischer Unregelmässigkeiten» über der Arktis abbrechen musste. Die Maschine konnte in Iqaluit sicher landen, wie die Swiss am Mittwochabend auf Twitter bestätigte. Demnach liess eine Störungsmeldung das linke Triebwerk wie technisch vorgesehen automatisch abschalten.

Die Passagiere mussten vierzehn Stunden im Flugzeug ausharren. Die Swiss schickte eine Ersatzmaschine aus New York an den Polarkreis, mit der die 217 gestrandeten Passagiere nach New York gebracht wurden. Von dort aus organisierte die Fluggesellschaft dann ihre Weiterreise.

(mch)