Gasleck führt zur Sperrung der A2 im Tessin

Ein Gasleck in Taverne TI hat am Montagnachmittag auf der A2 um 14 Uhr zur Schliessung des Ceneri-Tunnels zwischen Bellinzona und Lugano geführt. Auch die Kantonsstrasse in Sigirino ist betroffen, wie das Tessiner Nachrichtenportal tio.ch berichtet. Kurz nach 16 Uhr wurde die A2 für den Verkehr in Richtung Norden wieder freigegeben.

Der Verkehr bleibt aber gemäss TCS Verkehrsinformationen zwischen Bellinzona und Lugano in beide Richtungen erheblich gestaut. Um 16 Uhr lag noch keine Einschätzung des Zeitverlusts vor. Google Maps zeigt eine Staulänge von rund knapp acht Kilometern in beide Richtungen an: in Richtung Süden kurz nach Bellinzona und in Richtung Norden bereits ab Lugano.

Nach Informationen von tio.ch wurde das Gasleck wahrscheinlich bei Aushubarbeiten verursacht. Zurzeit (16 Uhr) werde nach einer Lösung gesucht.

#A2 - Gotthard -> Chiasso - Monte Ceneri-Tunnel gesperrt, Behinderung durch ausströmendes Gas — TCS Verkehr A2 (@TCSVerkehrA2) 10. April 2017

Update folgt... (mch)