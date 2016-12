Hotel in Arosa steht in Flammen

Gegen 15.59 Uhr ging am Freitagnachmittag bei der Kantonspolizei Graubünden die Meldung ein, dass Posthotel Holiday Villa in Arosa GR in Flammen steht.

Das Feuer hat auch ein vor dem Hotel parkiertes Auto zerstört. Es sei ein «grösserer Einsatz» im Gange, bestätigt die Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage von Tagesanzeiger.ch/Newsnet den Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und mehrere Ambulanzen seien vor Ort.

Eine Leserin vor Ort vermutet mehrere Verletzte. Ein Rega-Helikopter sei bereits mehrmals geflogen. Die Feuerwehr sei derzeit daran, das Dach aufzuschneiden. «Die Flammen schiessen durch das Dach», sagt sie.

Update folgt... (pat)