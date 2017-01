In Mali vor einem Jahr entführte Schweizerin soll noch leben

Eine vor einem Jahr in Mali entführte Schweizerin lebt noch. Dies soll offenbar ein Video beweisen, dass vom Terrornetzwerk al-Qaida im Islamischen Maghreb (AQMI) ausgestrahlt wurde.

Über das Video informierte die Site Intelligence Group, eine US-Organisation, die sich auf die Überwachung islamistischer Websites spezialisiert, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstagabend meldete.

in Timbuktu verschleppt

Die Entführte spricht im Video mit dem Datum 31. Dezember 2016 mit schwacher Stimme, das Gesicht eingerahmt von einem schwarzen Kopftuch.

Die Schweizerin – eine Baslerin – war am 8. Januar 2016 in Timbuktu von Bewaffneten entführt worden. Sie war bereits im April 2012 von Islamisten verschleppt worden. Damals kam sie nach Vermittlung durch die Regierung von Burkina Faso nach neun Tagen frei. Die Islamisten liessen sie offenbar unter der Bedingung frei, dass sie nicht in die Wüstenstadt zurückkehre, um zu missionieren. (jdr/sda)