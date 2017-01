In Samnaun gab es doch kein Erdbeben

In Samnaun hat es am Sonntagmorgen doch kein Erdbeben gegeben. Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich hat seine Meldung korrigiert. Ausgelöst wurde diese durch das starke Erdbeben im Pazifik.

Es handle sich um einen Fehlalarm, teilte der Erdbebendienst am Sonntagmorgen mit. Er sei durch das Erdbeben auf den Salomonen und Papua-Neuguinea im Südpazifik ausgelöst worden. Das dort verzeichnete Erdbeben erreichte eine Stärke von 7,9 auf der Richterskala.

Um kurz vor 6 Uhr hatte der Erdbebendienst an der ETH Zürich ein Erdbeben der Stärke von 3,3 bei Samnaun im Kanton Graubünden gemeldet. In der Nähe des Epizentrums sei es möglich, dass das Erdbeben deutlich verspürt worden sei, hiess es in der Mitteilung. (chi/sda)