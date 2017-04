Junger Motorradfahrer stirbt nach Kollision

In Hausen am Albis ZH ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall ein Motorradfahrer gestorben. Der 25-Jährige kollidierte mit einem Auto und verletzte sich dabei tödlich.

Der Unfall geschah um 16.45 Uhr auf der Albispassstrasse, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. Der junge Mann verlor aus noch unbekannten Gründen in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto.

Dabei verletzte er sich so schwer, dass er trotz Reanimationsversuchen der ausgerückten Rettungsteams noch auf der Unfallstelle verstarb. Die Strasse musste wegen des Unfalls bis um 20.30 Uhr gesperrt werden, heisst es weiter.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung zu setzen. (kat/sda)