Katar verhüllt nackte Brüste mit Flaggen

Wenn es um Zensur und nackte Brüste geht, spielte in den vergangenen Jahren meist Facebook die Hauptrolle. Vor allem deutsche Nutzer beschwerten sich über die angeblich übertriebene Prüderie des US-Unternehmens. Diesmal ist Facebook komplett unschuldig, und die Nacktheit nicht digital, sondern ausgesprochen analog: Im Mittelpunkt des Streits steht eine barbusige Frau aus Stein, der Zensor heisst Katar.

Seit mehr als hundert Jahren schmückt die Figur den Giebel der Villa Calé in Berlin-Zehlendorf. Seit einigen Tagen sind dort nur noch die Nationalflaggen Deutschlands und Katars zu sehen. Der Stoff soll die Büste vor den Augen der Besucher verbergen. Offenbar stört sich der Eigentümer des Gebäudes, das Emirat Katar, am Anblick der halbnackten Frau und ihren beiden Kindern.

So sah es vorher aus. Foto: DPA

Schon mehrfach hat das Emirat versuchte, die vermeintlich anstössige Skulptur aus dem Giebel der Villa zu entfernen. Bislang scheiterte das aber am Widerstand des Landesdenkmalamts. Das Emirat kaufte das 3000-Quadratmeter-Anwesen im Jahr 1997, um dort die katarische Botschaft zu eröffnen. Doch nackte Brüste eignen sich offenbar nicht allzu gut als Repräsentation eines muslimischen Landes. Für die Botschaft wurde ein Neubau in Grunewald in Auftrag gegeben, die Villa Calé verfiel.

«Rückwärtsgewandte Betonmuslime»

Vor zwei Jahren kündigte der damalige katarische Botschafter schliesslich an, das Gebäude zu sanieren. Anlass sei das Deutsch-Katarische Kulturjahr 2017. Die Bauarbeiten dauerten bis Mai, Bauaufsicht und Landesdenkmalamt nahmen die restaurierte Giebelskulptur ab, wie Landeskonservator Jörg Haspel dem Berliner Tagesspiegel bestätigte - damals allerdings noch ohne Verschleierung.

