Krawall in brasilianischer Haftanstalt fordert 50 Tote

Sicherheitsbehörden des Bundesstaates Amazonas teilten am Montag mit, dass eine Revolte in Manaus mindestens 60 Menschen das Leben kostete. Mehrere Opfer seien geköpft worden, sagte Sicherheitssekretär Sérgio Fontes laut einem Bericht des Nachrichtenportals G1.

Die Meuterei im Gefängnis Anísio Jobím in der nordbrasilianischen Stadt Manaus begann am Sonntag, als rivalisierende Häftlingsgruppen aneinander gerieten. Zwölf Gefängniswärter seien zeitweise als Geiseln genommen worden. Am Montag konnten die Sicherheitskräfte wieder die Kontrolle über die Haftanstalt übernehmen.

Nachdem anfänglich von rund 50 Toten die Rede gewesen sei, seien es nun mindestens 60 Tote. Ein Vertreter der Sicherheitsbehörden hatte zuvor dem Sender Tiradentes gesagt, nach einer ersten Zählung seien zwischen 50 und 60 Leichen gefunden worden. Demnach waren in dem Gefängnis Kämpfe zwischen verfeindeten Kriminellengruppen ausgebrochen.

(fal/sda/afp)