Londoner U-Bahn-Station wegen Streik evakuiert

Mitarbeiter der Londoner U-Bahn haben am Montag eine Woche der Streiks im öffentlichen Verkehr in Grossbritannien begonnen. Die meisten U-Bahn-Stationen im Zentrum der britischen Hauptstadt blieben geschlossen.

Der 24 Stunden dauernde Streik führe zu Einschränkungen im gesamten U-Bahn-Netz der Stadt, warnte am Montag Transport for London (TfL), die für den öffentlichen Verkehr im Grossraum London zuständige Behörde.

Bilder in den sozialen Medien zeigen, wie Personen dicht gedrängt in der Londoner U-Bahn-Station Clapham Junction stehen. Ein Durchkommen scheint unmöglich. Kurz darauf wurde die Station evakuiert, weil sich zu viele Leute dort aufhielten.

Having fun at at Clapham thanks @tfl #tubestrike pic.twitter.com/XSD0Qhvkqf